Büyük ekran kuruldu! Seçim sonuçları böyle takip edilecek

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde sona eren oy kullanma işlemlerinin ardından Yüksek Seçim Kurulu resmi sonuçları için, İstanbul Adalet Sarayı’nın atrium alanına büyük ekranlar kuruldu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemleri sona erdi. Oy sayma işlemlerine başlanırken, oy torbaları sandık kurulu başkanları tarafından ilçe seçim kurullarına iletilecek. İlçe Seçim Kurulu’nun birleştirme tutanakları ise Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’ndaki İl Seçim Kurulu’na gönderilecek. İl Seçim Kurulu’nca tüm tutanakların teslim edilmesinin ardından seçim sonuçlarını gösteren birleştirme tutanakları kurulun kapısına asılacak.

BÜYÜK EKRANLAR KURULDU

Adliyenin atrium alanına Yüksek Seçim Kurulu resmi sonuçları yansıtılmak üzere büyük ekran kuruldu. Yayın yasağının kaldırılması ile birlikte veriler büyük ekrandan takip edilebilecek. Öte yandan İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Ramazan Seçkin’in adliyede bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu’na başkanlık ettiği öğrenildi.