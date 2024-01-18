Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Gözaltılar var

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul'da, imarla ilgili usulsüzlük iddiaları üzerine CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Milyarlık lüks villalara imara aykırı olmasına rağmen ruhsat verildiği ortaya çıktı. Aralarında Büyükçekmece Belediyesinde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç.'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

    CHP&#039;li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Gözaltılar var
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belediyedeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'resmi belgede sahtecilik'suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

    8 MİLYAR LİRALIK 140 LÜKS VİLLA...

    Ekiplerin çalışması kapsamda, bir inşaat firmasınca, ilçede nisan ayında oturumun başlaması planlanan yaklaşık 8 milyar lira değerindeki toplam 140 lüks villanın, temellerinin kazılmadan yapıldığını tespit edildi.

    USULSÜZ YAPILARA RUHSAT

    Zorunlu olan fore kazıkları çakılmayan, sismik kontrolleri gerçekleşmeyen ve yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadığı anlaşılan villalarla ilgili sahte rapor düzenlediği tespit edilirken, üniversite öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti raporu ile 2 ayrı keşif raporuna göre de belediye görevlilerinin maddi menfaat karşılığı usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiği belirlendi.

    22 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Çalışmaların tamamlanmasının ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Aralarında Büyükçekmece Belediyesinde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç.'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

    Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız silah, 20 bin lira ile 8 tam, 2 yarım ve 43 çeyrek altın ele geçirildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ChpBüyükçekmece BelediyesiRüşvet
    Haberler > Gündem > CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Gözaltılar var
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İzmir'de köprü bariyerine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti - Gündemİzmir'de feci kaza: Ölüler ve yaralılar varYaptığı vurgun yanına kar kalmadı! EYT'lilerin kâbusu olan SGK uzmanı tutuklandı - GündemEYT'lilerin kabusu olan SGK uzmanı tutuklandıBahçeli'nin 'Huzur Hattı' teklifine uzmanlardan destek geldi: Bir milyon insanın güvenliğini sağlıyoruz - GündemBir milyon insanın güvenliğini sağlıyoruzTürk gençliği Gazze'deki soykırıma duyarsız değil, İsrail’i boykotta Z kuşağı lider - GündemTürk gençliği Gazze'deki soykırıma duyarsız değil, İsrail’i boykotta Z kuşağı liderCumhurbaşkanı Erdoğan'dan THY'ye övgü: Liderliğini perçinledi - GündemErdoğan'dan THY'ye övgü: Liderliğini perçinlediHangi deniz otobüsü seferleri iptal edildi? BUDO’dan açıklama - GündemHangi deniz otobüsü seferleri iptal edildi? BUDO’dan açıklamaSis bir şehri daha esir aldı, uçak seferlerinde rötarlar yaşandı - GündemSis bir şehri daha esir aldı, uçak seferlerinde rötarlar yaşandıTır kontrolden çıktı, 25 ton yollara döküldü - GündemTır kontrolden çıktı, 25 ton yollara döküldüFETÖ'cü eski emniyet müdürleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı - GündemFETÖ'cü eski emniyet müdürleri kaçarken yakalandı!Tır tünelde otomobile çarptı! Korkunç zincirleme kaza - GündemTır tünelde otomobile çarptı! Korkunç zincirleme kaza
    Sonraki Haber Yükleniyor...