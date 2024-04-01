İstanbul'da anket sonuçlarını nokta atışı bildi: Hakan Bayrakçı'dan ilk açıklama

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, İstanbul'da seçim sonuçlarının ardından ilk açıklamasını yaptı. Seçim öncesi yaptığı ankette İmamoğlu ile Kurum arasında yüzde 7'lik bir fark öngören Bayrakçı, "İstanbul seçim sonucu belli olmuştur. Sonar yıllardır olduğu gibi kamuoyunu yine doğru bilgilendirmiştir" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde tüm dikkatin çevrildiği İstanbul'da mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 50.92'sini alarak yeniden seçildi. Cumhur İttifakı Adayı Murat Kurum ise oyların 39.92'sini aldı. İstanbul'da yerel seçim sonuçlarını nokta atışı bilen Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı açıklamada bulundu.

Bayrakçı seçim öncesinde açıkladığı anket üzerinden kendisine iftira atan ve hakaret edelere karşı hukuki işlem başlatılacağını söyledi.

HAKAN BAYRAKÇI. SONAR KAMUOYUNU YİNE DOĞRU BİLGİLENDİRDİ

Hakan Bayrakçı, seçim sonuçlarından sonra X'ten paylaşımda bulundu.

"İstanbul seçim sonucu belli olmuştur. Sonar yıllardır olduğu gibi kamuoyunu yine doğru bilgilendirmiştir. Anketimize seçim öncesi yapılan makul itirazları anlayışla karşıladık. Ancak iftira ve hakaretler için gereken hukuki işlemleri başlatıyoruz."

SONAR ANKET SONUÇLARI

SONAR'ın yayınladığı son anket sonucunda "Kararsızım, sandığa gitmeyeceğim, geçersiz oy kullanacağım, fikrim yok ve cevap yok" diyenlerin de oransal olarak dağıtıldığında tablo şu şekildeydi:

CHP - Ekrem İmamoğlu: Yüzde 47,3

AKP - Murat Kurum: Yüzde 40,4

Yeniden Refah Partisi - Mehmet Altınöz: Yüzde 3,1

Zafer Partisi - Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 3

DEM Parti - Meral Danış Beştaş, Murat Çepni: Yüzde 2,9

İYİ Parti - Buğra Kavuncu: Yüzde 2,1

Diğerleri: Yüzde 1,2