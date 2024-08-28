Mudanya sahilinde ceset bulundu

Bursa'da sabah saatlerinde sahilde erkek cesedi bulundu. Cesedin Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 28 yaşındaki Yücel Coşkun ile 32 yaşındaki Hüseyin Piner'e ait olup olmadığı otopsi raporu sonunda belli olacak.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde vatandaşlar sahilde bir erkek cesedi gördü. Apar topar durum vatandaşlar tarafından ekiplere bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin araştırılması için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Cesedin, 4 gün önce Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan Yücel Coşkun ile Hüseyin Piner'e ait olup olmadığı otopsi raporunda belli olacak.