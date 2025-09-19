Prof. Dr. Erhan Afyoncu'dan Silvan Kitabesi tepkisi! "Kudüs’te 800 yıl Türkler hâkim oldu"

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’i ziyaret etti.

TEKNOFEST’in yıllardır başarıyla sürdüğünü belirten Afyoncu, gençlerin yoğun ilgisine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Gezdikçe şunu gördüm, Aksaray’dan, Konya’dan, Bursa’dan, Türkiye’nin dört bir yanından liselerden, üniversitelerden genç kardeşlerimiz gelmiş. Su altı aracı yapmışlar, roket geliştirmişler, karıştırma cihazı üretmişler. Ellerini icada bulaştırmış, heyecanla çalışan bir gençlik var. TEKNOFEST’in en önemli özelliği üreten bir gençliği ortaya çıkarmasıdır.”

“KUDÜS’TE EN UZUN SÜRELİ HAKİMİYET TÜRKLERİNDİR”

Afyoncu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye’de bulunan Silvan (Siloam) Kitabesi’ne ilişkin açıklamalarını da değerlendirdi. İsrail’in “tarih oluşturma çabasında” olduğunu söyleyen Afyoncu, şu ifadeleri kullandı:

“Yahudiler çok eski tarihlerden itibaren Filistin topraklarındaydılar ama uzun süreli bir hakimiyetleri olmadı. Filistin’de ve Kudüs’te en uzun süreli hakimiyeti olan millet Türklerdir. Bunu net ve açık bir şekilde söyleyelim.”

SİLVAN KİTABELERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Milattan önce 8. yüzyıla ait olan kitabenin, Kudüs’teki Şiloah su kanalı ile ilgili bilgiler içerdiğini anlatan Afyoncu, İsrail’in bu objeyi “kadim bir Yahudi varlığı kanıtı” olarak öne çıkardığını belirtti. Ancak söz konusu kitabenin kutsal bir niteliği olmadığını vurgulayan Afyoncu, “Roma’da, Mısır’da, Çin’de bu türden binlerce su kanalı kitabesi var. Silvan (Siloam) Kitabesi’nin önemi, Yahudilerle ilgili en eski kitabelerden biri olmasından kaynaklanıyor” dedi.

“OSMANLI TOPRAĞINDAN İSTANBUL’A GETİRİLDİ”

Kitabenin 19. yüzyılda bulunduğunu hatırlatan Afyoncu, 1882’de Kudüs’ün Osmanlı toprağı olduğunu, eserin bu nedenle İstanbul’daki Müze-i Hümayun’a (bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzeleri) getirildiğini söyledi. Afyoncu, “Bu, İngiltere’nin Orta Doğu’dan eser kaçırması gibi bir durum değil. Osmanlı, kendi toprağındaki objeyi güvenlik için imparatorluğun merkezine getirdi. O günden beri de Türk müzelerinde korunuyor” ifadelerini kullandı.

SİLVAN KİTABELERİ SERGİLENİYOR MU?

Kitabenin İsrailli yetkililer tarafından birçok kez talep edildiğini ancak bu taleplerin karşılık bulmadığını dile getiren Afyoncu, “Obje şu anda İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde bulunuyor. Sergide mi değil mi bilmiyorum ama benim bildiğim sergilenmiyordu” diye konuştu.

Son olarak Kudüs’ün tarihine dikkat çeken Afyoncu, “İsrail, Silvan (Siloam) Kitabesi üzerinden hak iddiasında bulunuyor ama Kudüs’te en uzun süreli hakimiyet Türklerindir ve bu süre 800 yılı bulmaktadır” diyerek sözlerini tamamladı.