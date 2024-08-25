'Tatilden sonra Türkçe'yi rahat konuşamıyorum' dediği iddia edilmişti... O videoyla ilgili açıklama geldi

6 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyleyen bir kadının katıldığı programda Türkiye hakkında yaptığı açıklamalar çok konuşulmuştu. Kadın programda tatilden döndükten sonra Türkiye'de istediği gibi Arapça konuşamadığını belirtmişti. Bazı internet siteleri ise kadının Suriyeli olduğunu iddia etmişti. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi.

6 yıldır Türkiye'de bulunduğunu iddia eden bir kadın katıldığı bir programda Türkiye hakkında söyledikleri gündem olmuştu. Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada kadının Suriye’ye tatile gidip geldikten sonra Türkiye’de eskisi kadar rahatça Arapça konuşamadığı iddia edilmişti.

Konunun sosyal medyada yayılmasından sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili , “Bir sığınmacı Suriye’ye tatile gidip geldikten sonra korktuğu için Türkiye’de eskisi kadar rahat Arapça konuşamadığını söyledi” iddiasının manipülasyon içerdiği bildirildi.

Videoda konuşan kişinin iddia edildiği gibi Suriyeli bir sığınmacı değil, Sakarya Üniversitesi’nde öğrenim gören Cezayirli bir öğrenci olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada şöyle denildi:

“Röportajda öğrencinin, ‘Memlekete (Cezayir) gidip geldikten sonra’ şeklindeki ifadelerinin, ‘Suriye'ye tatile gitti’ şeklinde çarpıtıldığı tespit edilmiştir. Görüntülerin kasıtlı biçimde manipülasyon amacıyla kırpılarak servis edildiği açıkça görülmektedir. Kamuoyunu provoke etmek amacıyla yürütülen dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz.”

KADIN YAYINLANAN VİDEODA ŞUNLARI İFADE EDİYOR

Yayınlanan videoda kadın şunları söylüyor:

Kadına sorulan ‘Peki Türkiye’de seni en çok ne rahatsız ediyor?’ sorusuna “6 yıldır Türkiye’deyim. Ama hiçbir zaman da çok rahatsız olduğum bir durum değildi. Fakat bu sefer memleketten döndükten sonra gerçekten Türkiye’deki durumların çok değiştiğini hissettim. Şu anda çok acı ama geçenlerde annemden gelen bir aramayı açamamıştım. İşte sırf korkudan diye! İşte kimse bana söylemesin. Kötü bir şekilde bakmasın” cevabını veriyor.

‘Arapça konuşmamak için mi’ sorusuna ise ‘Evet’ şeklinde cevap verdi. Kadın sözlerine şöyle devam etti:

“Şu anda Arapçayı konuşmaktan biraz tedirgin oluyorum. Örnek vereceğim bir Arap arkadaşımla dışarda takılırsam Türkçe konuşmayı tercih ederim. “