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Yorgun mermi isabet etti, hayatını kaybetti! Ailesinden dikkat çeken karar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Evren Adıgüzel'in (43) ailesi evlatlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Bağışlanan organların 7 hastaya nakledileceği ifade edildi.

Bursa'da kıraathanede oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Evren Adıgüzel'in (43) organları 7 hastaya nakledilecek.

Geçen çarşamba günü Panayır Mahallesi'ndeki bir kıraathanede arkadaşlarıyla oturan Evren Adıgüzel'in başına yorgun mermi isabet etti.

Adıgüzel bir anda yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Adıgüzel, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Hastane yetkililerinin aileyi bilgilendirmesi üzerine, beyin ölümü gerçekleşen Evren Adıgüzel'in organları başka hastaların hayata tutunabilmesi için bağışlandı.

Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapılan operasyonla bağışlanan akciğer Ankara'da, kalp kapağı ise İstanbul'da nakil bekleyen hastalar için gönderildi. Adıgüzel'in karaciğer, böbrek ve korneaları ise Bursa'da nakil bekleyen hastalara nakledilecek.

Adıgüzel'in organlarının toplamda 7 hastaya nakledileceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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