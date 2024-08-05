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Yunan'a Ege'de 'yedi mil' cevabı! Araştırma gemisi gitti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yunan&#039;a Ege&#039;de &#039;yedi mil&#039; cevabı! Araştırma gemisi gitti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara, Ege’de köşe kapmaca oynayarak oldubittilerle kıta sahanlığını genişletmeye çalışan Yunanistan’a ‘araştırma gemisi’ ile cevap verdi.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ / ANKARA - Geçtiğimiz hafta Atina için çalışırken izinsiz olarak Türk kıta sahanlığına girince Türk savaş gemilerini karşısında bulan İtalyan “R/V Ievoli Relume” kablo döşeme ve araştırma gemisi, Yunanistan kara sularına dönmüştü. Yunanistan’ın attığı adıma karşılık olarak Türkiye de Türk “R/V Bilim 2” oşinografik araştırma gemisini bölgeye gönderdi. Gemi, Türk kara sularının dışında, Türk kıta sahanlığının içinde, Marmaris’in yaklaşık 7 deniz mili açığında araştırma yapması için görevlendirildi.

 ATİNA'NIN TEZLERİNİ REDDETMİŞ OLDU

Ankara, bu adım ile, Türk savaş gemileriyle burun buruna gelince geri adım atmak zorunda kalan Atina’nın tezlerini reddetmiş oldu. Türkiye, kendi araştırma gemileri ile sözde Yunan Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içinde araştırmalar yapıyor. Söz konusu araştırma ise Meis adasının 6 mil sınırının hemen dışından gerçekleştiriliyor.

Savunma uzmanı Turan Oğuz, sürecin Yunanistan’ın Ege Denizi’ni “Deniz Parkı”na çevirme kararı ile başladığını belirterek, “Akdeniz Araştırma-1 gemisi ile Türkiye, Yunanistan’ın sözde Sevilla haritasını ve MEB iddialarını çürütmüş oldu” dedi.

Türkiye’nin uluslararası haklarını kullandığını söyleyen Oğuz, “Yunanistan sürekli kendisine hami arıyor. Şimdi Yunanistan’ın öfkesi, üstlerini verdiği ABD’nin, enerji hattından faydalanacak AB’nin ve bu hattı enerji aktarımında kullanacak olan İsrail’in kendisini desteklememesinden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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