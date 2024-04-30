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Bahar 11. bölüm bu akşam 20.00’da yayınlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bahar 11. bölüm bu akşam 20.00’da yayınlanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi "BAHAR", izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Heyecanla beklenen 11. bölüm, bu akşam saat 20.00'da Show TV'de ekranlara gelecek. İzleyiciler, geçtiğimiz bölümde yaşanan olayların ardından merakla yeni gelişmeleri takip etmek için sabırsızlanıyor. Yeni bölüm ile ilgili merak edilenler...

Televizyon dünyasının sevilen yapımlarından biri olan "Bahar" dizisinin merakla beklenen yeni bölümü, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Geceyi evde keyifli bir şekilde geçirmek isteyen izleyiciler bu akşam ekran başına geçmeyi planlıyor. Peki "Bahar" 11. bölüm fragmanı ne gibi sürprizlerle dolu? Bahar yeni bölüm ne aman? İşte merak edilen tüm detaylar şöyle...

Bahar 11. bölüm bu akşam 20.00’da yayınlanacak - 1. Resim

BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Heyecanla takip edilen Bahar dizisi, yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizi tutkunlarının merakla beklediği 11. bölüm, bu akşam saat 20.00'da izleyiciyle buluşacak. Son bölümde yaşananlarla izleyicileri heyecanlandırıyor.

Son Bölümde Neler Oldu?

Geçtiğimiz bölümde, Timur ve Bahar'ın ilişkisi herkes tarafından öğrenilirken, Rengin yaşadığı hayal kırıklığına rağmen doğru olanı yapmaya çalışıyor. Evren ise hastaneye gelen çekim ekibiyle birlikte büyük bir yükün altına giriyor ve Bahar için bu yükü kaldırmaya karar veriyor. Timur, ailesiyle arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken, Bahar da herkes için büyük bir sürpriz hazırlıyor.

Bahar 11. bölüm bu akşam 20.00’da yayınlanacak - 2. Resim

Bahar Oyuncu Kadrosu

Bahar dizisi, Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam ve Hatice Aslan gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi, izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor.

11.⁠ ⁠Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

İzleyicilerin merakla beklediği 11. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragman, yeni bölümle ilgili ipuçları verirken, izleyicileri daha da heyecanlandırıyor. Bahar dizisinin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümü, izleyicilere duygusal ve heyecan dolu anlar yaşatacak gibi görünüyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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