Çiçek dolunayı nedir, ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? Baharın simgesi mayıs ayı dolunayı en iyi görülebilecek saat!

Çiçek Dolunayı, yılın diğer dolunayları gibi Ay’ın Dünya’ya tamamen aydınlık yüzünü gösterdiği evredir. Türkiye'den de görülecek Çiçek Ayı doğuşun gözlemlemek isteyenler için en iyi zaman açıklandı.

Her yıl mayıs ayında gerçekleşen Çiçek Dolunayı 2025’te de gökyüzünü süsleyecek. Gökyüzü meraklılarının yakından takip ettiği bu özel dolunay, Türkiye’den de net şekilde izlenebilecek.

ÇİÇEK DOLUNAYI NEDİR?

Çiçek Dolunayı, adını Mayıs ayında Kuzey Yarımküre'de doğanın canlanmasıyla birlikte açan sayısız çiçekten alır. Baharın tam anlamıyla hissedildiği bu dönemde doğa, renkleriyle adeta yeniden doğar. Dolunayın bu döneme denk gelmesi, ona ‘Çiçek Ayı’ ismini kazandırmıştır. Bazı kültürlerde ise bu dolunaya ‘Süt Ayı’ denir. Bunun nedeni ise tarihsel olarak bu dönemde süt veriminin artması ve ineklerin günde üç kez sağıldığına inanılmasıdır.

ÇİÇEK DOLUNAYI NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Çiçek dolunayı her yıl mayıs ayında görülür. 2025 yılında 12 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek. Ülkemizde gözlemlemek için en uygun saatin 19.55 olduğu belirtildi.

Resmi olarak güneş tarafından %100 aydınlatıldığı geceden önceki ve sonraki gece dolunay gibi görünecek, ancak onu doğarken izlemek için en iyi zaman 12 Mayıs alacakaranlığındaki ay doğumudur.

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Çiçek Dolunayı Türkiye’den çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek. Havanın açık ve bulutsuz olması durumunda dolunay gözlemi için ekstra ekipmana gerek yok. Özellikle ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerden çok daha net görülebilir.

GÖZLEM TAVSİYESİ

Açık hava ve ışık kirliliğinden uzak bir ortam tercih edilmeli.

Gökyüzü açıksa, çıplak gözle veya dürbünle gözlemlemek mümkündür.

Özellikle doğa fotoğrafçıları için görsel açıdan eşsiz kareler yakalama fırsatıdır.

AKILLI TELEFONLA 'ÇİÇEK AYI' NASIL FOTOĞRAFLANIR?

Sadece bir akıllı telefon kullanarak dolunayın güzel bir fotoğrafını çekmek kolay değildir, bunun başlıca nedeni ayın gökyüzündeki küçük boyutu ve telefonların optik yakınlaştırma özelliğinin olmamasıdır. Ancak, doğru teknikleri kullanarak değer vereceğiniz unutulmaz bir fotoğraf çekmek mümkündür. Uzman tavsiyeleri arasında ayın doğuşunun tam saatini ve yerini bilmek, tripod kullanmak, flaşı kapatmak, odak ve pozlamayı ayarlamak ve telefonunuz destekliyorsa daha sonra daha kolay düzenleme için RAW formatında çekim yapmak yer alır.