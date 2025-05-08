Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Çiçek dolunayı nedir, ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? Baharın simgesi mayıs ayı dolunayı en iyi görülebilecek saat!

Çiçek dolunayı nedir, ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? Baharın simgesi mayıs ayı dolunayı en iyi görülebilecek saat!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çiçek dolunayı nedir, ne zaman, Türkiye&#039;den görülecek mi? Baharın simgesi mayıs ayı dolunayı en iyi görülebilecek saat!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çiçek Dolunayı, yılın diğer dolunayları gibi Ay’ın Dünya’ya tamamen aydınlık yüzünü gösterdiği evredir. Türkiye'den de görülecek Çiçek Ayı doğuşun gözlemlemek isteyenler için en iyi zaman açıklandı. 

Her yıl mayıs ayında gerçekleşen Çiçek Dolunayı 2025’te de gökyüzünü süsleyecek. Gökyüzü meraklılarının yakından takip ettiği bu özel dolunay, Türkiye’den de net şekilde izlenebilecek.

ÇİÇEK DOLUNAYI NEDİR?

Çiçek Dolunayı, adını Mayıs ayında Kuzey Yarımküre'de doğanın canlanmasıyla birlikte açan sayısız çiçekten alır. Baharın tam anlamıyla hissedildiği bu dönemde doğa, renkleriyle adeta yeniden doğar. Dolunayın bu döneme denk gelmesi, ona ‘Çiçek Ayı’ ismini kazandırmıştır. Bazı kültürlerde ise bu dolunaya ‘Süt Ayı’ denir. Bunun nedeni ise tarihsel olarak bu dönemde süt veriminin artması ve ineklerin günde üç kez sağıldığına inanılmasıdır. 

Çiçek dolunayı nedir, ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? Baharın simgesi mayıs ayı dolunayı en iyi görülebilecek saat! - 1. Resim

ÇİÇEK DOLUNAYI NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Çiçek dolunayı her yıl mayıs ayında görülür. 2025 yılında 12 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek. Ülkemizde gözlemlemek için en uygun saatin 19.55 olduğu belirtildi. 

Resmi olarak güneş tarafından %100 aydınlatıldığı geceden önceki ve sonraki gece dolunay gibi görünecek, ancak onu doğarken izlemek için en iyi zaman 12 Mayıs alacakaranlığındaki ay doğumudur.

Çiçek dolunayı nedir, ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? Baharın simgesi mayıs ayı dolunayı en iyi görülebilecek saat! - 2. Resim

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Çiçek Dolunayı Türkiye’den çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek. Havanın açık ve bulutsuz olması durumunda dolunay gözlemi için ekstra ekipmana gerek yok. Özellikle ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerden çok daha net görülebilir.

Çiçek dolunayı nedir, ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? Baharın simgesi mayıs ayı dolunayı en iyi görülebilecek saat! - 3. Resim

GÖZLEM TAVSİYESİ

Açık hava ve ışık kirliliğinden uzak bir ortam tercih edilmeli.

Gökyüzü açıksa, çıplak gözle veya dürbünle gözlemlemek mümkündür.

Özellikle doğa fotoğrafçıları için görsel açıdan eşsiz kareler yakalama fırsatıdır.

Çiçek dolunayı nedir, ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? Baharın simgesi mayıs ayı dolunayı en iyi görülebilecek saat! - 4. Resim

AKILLI TELEFONLA 'ÇİÇEK AYI' NASIL FOTOĞRAFLANIR?

Sadece bir akıllı telefon kullanarak dolunayın güzel bir fotoğrafını çekmek kolay değildir, bunun başlıca nedeni ayın gökyüzündeki küçük boyutu ve telefonların optik yakınlaştırma özelliğinin olmamasıdır. Ancak, doğru teknikleri kullanarak değer vereceğiniz unutulmaz bir fotoğraf çekmek mümkündür. Uzman tavsiyeleri arasında ayın doğuşunun tam saatini ve yerini bilmek, tripod kullanmak, flaşı kapatmak, odak ve pozlamayı ayarlamak ve telefonunuz destekliyorsa daha sonra daha kolay düzenleme için RAW formatında çekim yapmak yer alır.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu! "Bu görüntü resmen rezalet"Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 8 Mayıs son depremler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 8 Mayıs son depremler - HaberlerAz önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 8 Mayıs son depremlerAÖF sınav yerleri sorgulama ekranı: Sınav giriş belgeleri açıklandı mı? - HaberlerAÖF sınav yerleri sorgulama ekranı: Sınav giriş belgeleri açıklandı mı?ChatGPT konuşmalarınızın kullanılmasını istemiyorsanız bu ayarı devre dışı bırakın - HaberlerChatGPT konuşmalarınızın kullanılmasını istemiyorsanız bu ayarı devre dışı bırakınMSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Askeri öğrenci belirlemede 2. seçim aşamasına geçilecek! - HaberlerMSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Askeri öğrenci belirlemede 2. seçim aşamasına geçilecek!Darüşşafaka giriş sınavı ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2025 başvuru detayları belli oldu - HaberlerDarüşşafaka giriş sınavı ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2025 başvuru detayları belli olduÜmit Özdağ sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Zafer Partisi Genel Başkanı hastaneye kaldırıldı! - HaberlerÜmit Özdağ sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Zafer Partisi Genel Başkanı hastaneye kaldırıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...