Deha final mi? Deha dizisi bitiyor mu?

Televizyon ekranlarının popüler dizisi Deha'nın final olup olmayacağı arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Sezona iddialı başlayan birçok dizi erken final kararı alırken bu kervana Deha'nın da dahi olacağı konuşulmaya başlandı. Diziyi yakından takip edenler Deha'nın akıbetini öğrenmek istiyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Melis Sezen gibi önemli isimlerin yer alan Deha dizisi hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Sezonun sonuna kısa bir süre kala, birçok dizi final kararı aldı. Show TV'nin iddiaları yapımlarından olan Deha'nın da final yapacağı konuşulurken izleyiciler kesin bir bilgiye ulaşmak istiyor.

DEHA FİNAL Mİ?

Deha dizisinin sevilen karakterlerinden Esme'yi oynayan Ahsen Eroğlu'nun beklenmedik ayrılığı, izleyiciler arasında büyük bir yankı uyandırmıştı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, son zamanlardaki ayrıklıklarıyla dikkat çekerken akıllarda Deha final mi? sorusu yer edindi.

Oyuncu değişikleriyle beraber dizinin akıbeti merak konusu haline geldi. Televizyon kulislerinden konuşulan bilgilere göre, Deha dizisi için final kararı alındı.

Birsen Altuntaş tarafından aktarılan habere göre, eğer son anda bir değişiklik yaşanmadığı takdirde dizi 32. bölümde ekranlara veda edecek. Ancak şu an için Deha dizisinin final olacağına dair yapımdan herhangi bir açıklama gelmedi.

DEHA DİZİSİ BİTİYOR MU?

Deha dizisi son olarak 29.bölümüyle ekrana geldi. Deha dizisi için final kararı alındığına dair söylentiler olsa da şimdiye kadar gerek yapımdan gerekse oyunculardan final yapacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İlerleyen günlerde Deha dizisinin akıbeti belli olacaktır. Şu an için Deha'nın final olacağı konuşulurken Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi 32. bölümde ekranlara veda edecektir.