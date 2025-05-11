Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, grup aşamasındaki mücadelelerinde yaşadıkları inişli çıkışlı performansa rağmen, Avrupa arenasında adlarını duyurmaya devam ediyor. Fakat bu yolda Fenerbahçe'nin hedefi, zorlu rakipleri geride bırakarak bir üst tura çıkmak ve Avrupa Ligi'nde başarı elde etmek. Şimdi ise Fenerbahçe'nin son şampiyonluğu merak konusu haline geldi.

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Fenerbahçe Süper Lig tarihindeki son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda kazandı. Sarı-lacivertli ekip o sezon 74 puan toplayarak şampiyon oldu ve en yakın rakibi Galatasaray’a 9 puan fark atarak ligdeki üstünlüğünü ilan etti.

2013-2014 şampiyonluğu ise Fenerbahçe'nin tarihinde 19. şampiyonluğuydu. Fenerbahçe, o sezonda ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu garantileyerek taraftarlarına büyük bir coşku yaşattı.

Bu şampiyonluk, aynı zamanda Fenerbahçe’nin teknik direktörü Ersun Yanal ile kazandığı son büyük başarıydı. Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki en son şampiyonluğu, kulüp tarihinin en önemli anlarından biri olarak kaydedildi ve sarı-lacivertli taraftarlar için unutulmaz anlar yaşattı.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor ve grup aşamasında yer aldığı turnuvada oldukça zorlu rakiplerle karşı karşıya. Sarı-lacivertli takım grup aşamasında gösterdiği performansla dikkat çekti.

8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puanla grup aşamasında bulunan Fenerbahçe tur atlamak için mücadele ediyor.

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UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Lazio - 19 Puan

Athletic Bilbao - 19 Puan

Manchester United - 18 Puan

Tottenham - 17 Puan

Eintracht Frankfurt - 16 Puan

Lyon - 15 Puan

Olympiakos - 15 Puan

Rangers - 14 Puan

Bodø/Glimt - 14 Puan

Anderlecht - 14 Puan

FCSB - 14 Puan

Ajax - 13 Puan

Real Sociedad - 13 Puan

Galatasaray - 13 Puan

Roma - 12 Puan

Viktoria Plzeň - 12 Puan

Ferençvaroş - 12 Puan

Porto - 11 Puan

AZ - 11 Puan

Midtjylland - 11 Puan

Union Saint-Gilloise - 11 Puan

PAOK - 10 Puan

Twente - 10 Puan

Fenerbahçe - 10 Puan

Braga - 10 Puan

Elfsborg - 10 Puan

Hoffenheim - 9 Puan

Beşiktaş - 9 Puan

M. Tel-Aviv - 6 Puan

Slavia Prag - 5 Puan

Malmö - 5 Puan

Rīgas FS - 5 Puan

Ludogorets - 4 Puan

Dinamo Kiev - 4 Puan

Nice - 3 Puan