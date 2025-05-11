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Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu
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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, grup aşamasındaki mücadelelerinde yaşadıkları inişli çıkışlı performansa rağmen, Avrupa arenasında adlarını duyurmaya devam ediyor. Fakat bu yolda Fenerbahçe'nin hedefi, zorlu rakipleri geride bırakarak bir üst tura çıkmak ve Avrupa Ligi'nde başarı elde etmek. Şimdi ise Fenerbahçe'nin son şampiyonluğu merak konusu haline geldi.

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Fenerbahçe Süper Lig tarihindeki son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda kazandı. Sarı-lacivertli ekip o sezon 74 puan toplayarak şampiyon oldu ve en yakın rakibi Galatasaray’a 9 puan fark atarak ligdeki üstünlüğünü ilan etti.

2013-2014 şampiyonluğu ise Fenerbahçe'nin tarihinde 19. şampiyonluğuydu. Fenerbahçe, o sezonda ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu garantileyerek taraftarlarına büyük bir coşku yaşattı.

Bu şampiyonluk, aynı zamanda Fenerbahçe’nin teknik direktörü Ersun Yanal ile kazandığı son büyük başarıydı. Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki en son şampiyonluğu, kulüp tarihinin en önemli anlarından biri olarak kaydedildi ve sarı-lacivertli taraftarlar için unutulmaz anlar yaşattı.

Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu - 2. Resim

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor ve grup aşamasında yer aldığı turnuvada oldukça zorlu rakiplerle karşı karşıya. Sarı-lacivertli takım grup aşamasında gösterdiği performansla dikkat çekti.

8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puanla grup aşamasında bulunan Fenerbahçe tur atlamak için mücadele ediyor.

Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu - 3. Resim

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Lazio - 19 Puan
Athletic Bilbao - 19 Puan
Manchester United - 18 Puan
Tottenham - 17 Puan
Eintracht Frankfurt - 16 Puan
Lyon - 15 Puan
Olympiakos - 15 Puan
Rangers - 14 Puan
Bodø/Glimt - 14 Puan
Anderlecht - 14 Puan
FCSB - 14 Puan
Ajax - 13 Puan
Real Sociedad - 13 Puan
Galatasaray - 13 Puan
Roma - 12 Puan
Viktoria Plzeň - 12 Puan
Ferençvaroş - 12 Puan
Porto - 11 Puan
AZ - 11 Puan
Midtjylland - 11 Puan
Union Saint-Gilloise - 11 Puan
PAOK - 10 Puan
Twente - 10 Puan
Fenerbahçe - 10 Puan
Braga - 10 Puan
Elfsborg - 10 Puan
Hoffenheim - 9 Puan
Beşiktaş - 9 Puan
M. Tel-Aviv - 6 Puan
Slavia Prag - 5 Puan
Malmö - 5 Puan
Rīgas FS - 5 Puan
Ludogorets - 4 Puan
Dinamo Kiev - 4 Puan
Nice - 3 Puan

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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