Galatasaray Fenerbahçe derbisini kazanır veya berabere kalırsa şampiyon olacak

Süper Lig'de yarış devam ederken Galatasaray'ın nasıl şampiyon olacağı merak konusu olurken nasıl olur, ne olursa olacak gibi sorular araştırıldı. Dün akşam Karagümrük ile mücadele gerçekleşirken 3-2'lik skorla sona erdi. Fenerbahçe'nin şampiyon olup olamayacağı araştırılırken GS'nin hangi durumda ilan edebileceği gündemde yer aldı.

36. haftada 3 büyükler aynı anda karşılaşmalar yaşadı. Yarışın son hızla devam ettiği karşılaşmaların ardından takımlar için şampiyon olur mu sorusu araştırıldı. Lig'de Galatasaray 99 puandayken FB, 93 puan ile devam ediyor. İşte şampiyon olmak için gerekenler...

Galatasaray dün akşam Karagümrük ile mücadele etti ve 3-2'lik skorla galip oldu böylece puanını 99'a çıkardı. Fenerbahçe ise Kayserispor ile karşılaştı ve 3-0'lık skorla kazanan oldu.

FB, 93 puan ile ilerlerken haftaya derbi oynanacak. GS, derbiyi kazanması veya berabere bitirmesiyle beraber şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı kırmızılılara 1 puan yetiyor.

Fenerbahçe ilse GS'yi deplasmanda mağlup edip, son haftada da İstanbulspor'u yenerse ve GS Konyaspor maçında yenilirse şampiyon olabilecek.

Lig'de ikili averaj sistemi kullanılıyorken puan eşitliği olması halinde takımların arasında oynanan maçların sonucuna bakılıyor ve ikili averaj hesaplanıyor.

Karşılaşmalarda puan ve gol averajı eşit olursa genel averaja bakılacak. Hepsinin sonunda bir sonuca varılmazsa daha fazla gol atan takım galip sayılacak.