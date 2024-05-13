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Galatasaray Fenerbahçe derbisini kazanır veya berabere kalırsa şampiyon olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray Fenerbahçe derbisini kazanır veya berabere kalırsa şampiyon olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de yarış devam ederken Galatasaray'ın nasıl şampiyon olacağı merak konusu olurken nasıl olur, ne olursa olacak gibi sorular araştırıldı. Dün akşam Karagümrük ile mücadele gerçekleşirken 3-2'lik skorla sona erdi. Fenerbahçe'nin şampiyon olup olamayacağı araştırılırken GS'nin hangi durumda ilan edebileceği gündemde yer aldı.

36. haftada 3 büyükler aynı anda karşılaşmalar yaşadı. Yarışın son hızla devam ettiği karşılaşmaların ardından takımlar için şampiyon olur mu sorusu araştırıldı. Lig'de Galatasaray 99 puandayken FB, 93 puan ile devam ediyor. İşte şampiyon olmak için gerekenler...

Galatasaray dün akşam Karagümrük ile mücadele etti ve 3-2'lik skorla galip oldu böylece puanını 99'a çıkardı. Fenerbahçe ise Kayserispor ile karşılaştı ve 3-0'lık skorla kazanan oldu.

FB, 93 puan ile ilerlerken haftaya derbi oynanacak. GS, derbiyi kazanması veya berabere bitirmesiyle beraber şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı kırmızılılara 1 puan yetiyor.

Galatasaray Fenerbahçe derbisini kazanır veya berabere kalırsa şampiyon olacak - 1. Resim

Fenerbahçe ilse GS'yi deplasmanda mağlup edip, son haftada da İstanbulspor'u yenerse ve GS Konyaspor maçında yenilirse şampiyon olabilecek.

Lig'de ikili averaj sistemi kullanılıyorken puan eşitliği olması halinde takımların arasında oynanan maçların sonucuna bakılıyor ve ikili averaj hesaplanıyor.

Galatasaray Fenerbahçe derbisini kazanır veya berabere kalırsa şampiyon olacak - 2. Resim

Karşılaşmalarda puan ve gol averajı eşit olursa genel averaja bakılacak. Hepsinin sonunda bir sonuca varılmazsa daha fazla gol atan takım galip sayılacak.

Son 2 hafta kala GS'nin oynayacağı mücadeleler arasında derbi ve Konyaspor yer alıyor.

36. haftanın sonuçları şöyle:

A.Demirspor  1-6  Gaziantep

Fenerbahçe  3-0  Kayserispor

Trabzonspor  3-0  İstanbulspor

Hatayspor  2-1  Ankaragücü

Karagümrük  2-3  Galatasaray

Sivasspor  0-1  Başakşehir

Konyaspor  3-0  Samsunspor

Kasımpaşa  3-1  Antalyaspor

FK Pendikspor  2-1  Rizespor

Alanyaspor  1-1  Beşiktaş

GÜNCEL PUAN DURUMU

Galatasaray Fenerbahçe derbisini kazanır veya berabere kalırsa şampiyon olacak - 3. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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