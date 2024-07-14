KPSS lisans sınavı 130 dakika sürerken, Eğitim Bilimleri oturumu 100 dakika sürecek

Bugün gerçekleşen KPSS lisans sınavına giren adaylar sınavın ne kadar süreceğini merak ederken sınav salonlarının dışında bekleyenler KPSS saat kaçta bitiyor araştırmaya başladı. 14 Temmuz günü uygulanacak olan lisans sınavında soru dağılımı da haberimizde yer aldı.

Binlerce adayın gireceği KPSS lisans sınavına kısa süre kala adaylar sınavın kaç saat süreceğini araştırmaya başladı. 10:15'te başlayan ilk oturumun ardından 14.45'te ikinci oturum başlayacak.

KPSS 2024 KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTECEK?

14 Temmuz günü uygulanacak olan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 10.00'da başlarken 130 dakika süre verilecek.

2 saat 10 dakika sürmesinin ardından 12.25'te sona erecek.

İkinci oturum olan KPSS Lisans Eğitim Bilimleri ise 14.30'da başlarken 100 dakika sürecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ ÖABT NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da ve 2. gün oturumları 21 Temmuz'da gerçekleşirken ÖABT 4 Ağustos'ta yapılacak.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklamaya göre sınav giriş belgeleri 10 Temmuz'da açıklandı. ÖSYM'nin açıklaması şöyle oldu:

"20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu’na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır."