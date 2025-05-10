Pazar günü noter açık mı? Noterlerin çalışma saatleri belli oldu 

Noter çalışma saatleri resmi işlemlerini yapmak isteyenler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Hafta içi notere gidemeyen vatandaşlar, Nöbetçi noter pazar günü açık mı? sorularına cevap arıyor.

Noterler pazar günü açık mı ve çalışıyor mu sorusu gündemde yer alıyor. Noterlerde her gün birçok vatandaş işlemlerini hallediyor.

Noter çalışma saatleri resmi işlemlerini yapmak isteyenler tarafından arama motorlarında sorgulatıyor.

NOTER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Devlet kurumu olan noterlerin çalışma saatlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, noterlerin hafta sonu çalışıp çalışmadığını araştırıyor.

Noterler hafta içi her gün saat 09:00'da mesaiye başlar ve akşam 17:00'a kadar hizmet verir. Noterler 12:30-13:30 saatleri arasında öğle molası verir. Ancak yaşanan yoğunluğa göre bu saatler değişebilir.

NOTER PAZAR GÜNLERİ AÇIK MI?

Noterler, devlet kurumudur. Bu nedenle hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermez.

Nöbetçi Noterlikler Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10.00-16.00 aralığına kadar açıktır.

2024 NÖBETÇİ NOTERLER NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Nöbetçi noterlerin nerede olduğunu öğrenmek için Türkiye Noterler Birliği'nin resmi web sitesinden ya da e-Devlet üzerinden hangi noterlerin açık olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA