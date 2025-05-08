Rockstar Games önce özür diledi sonra tarihi açıkladı! GTA 6 ne zaman çıkacak?

Oyuncuların sabırsızlıkla beklediği Grand Theft Auto 6’nın çıkış tarihinin ertelenmesinin ardından gözler GTA 6’nın çıkacağı tarihe çevrildi. Rockstar Games, GTA 6’nın yeni çıkış tarihini 26 Mayıs 2026 olarak açıkladı.

Video oyun dünyasının efsanelerinden biri olan Grand Theft Auto serisinin yeni halkası GTA 6 için bekleyiş sürüyor. Ancak heyecanla beklenen çıkış tarihi geçtiğimiz günlerde ertelenmişti. Oyunun geliştiricisi Rockstar Games, daha önce 2025 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanan GTA 6’nın yeni tarihini 26 Mayıs 2026 olarak belirtti.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6’nın çıkış tarihi belli oldu. Oyunun yapımcısı Rockstar Games, 2025 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanan GTA 6’nın 26 Mayıs 2026 tarihinde çıkacağını açıkladı.

GTA 6'NIN ÇIKIŞ TARİHİ NEDEN ERTELENDİ?

Rockstar Games tarafından yapılan açıklamada, oyunun beklenen kaliteyi karşılaması için daha fazla geliştirme süresine ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Şirket, “GTA 6’dan beklentinizin farkındayız. Sizlere kusursuz bir deneyim sunabilmek adına ek süreye ihtiyacımız var. Bu süreci sabırla karşılayacağınızı umuyoruz” ifadeleriyle oyunculardan anlayış istedi.

ROCKSTAR GAMES ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapan Rockstar Games, gecikmeden dolayı oyunculara özür borçlu olduklarını vurguladı. Açıklamada, “GTA 6, bugüne kadar yaptığımız en büyük proje. Beklentileri aşmak için fazladan zamana ihtiyacımız olduğunu kabul ediyoruz. Sizlerle daha fazla detay paylaşmak için sabırsızlanıyoruz” sözlerine yer verildi.

GTA 6'DA NELER OLACAK? İŞTE BİLİNEN İLK ÖZELLİKLER

GTA 6’nın şimdiye kadarki en kapsamlı oyun olması bekleniyor. Oyunda oyuncuları bekleyen bazı öne çıkan detaylar şu şekilde sıralanıyor:

Yeni harita: Vice City’nin modern versiyonu ve Florida’dan ilham alınan geniş bölgeler oyunda yer alacak.

İki ana karakter: Lucia ve Jason adlı iki karakterin oynanabilir olması planlanıyor.

Gelişen içerik: Oyunun piyasaya sürülmesinin ardından yeni görevler ve bölgelerle harita zamanla büyüyecek.

Gelişmiş grafikler: Gerçekçi animasyonlar ve sinematik görsellerle donatılmış bir GTA deneyimi oyuncuları bekliyor.