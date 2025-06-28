Squid Game gerçek hikaye mi? Dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk açıkladı!

Netflix’in dünya çapında büyük bir popülerlik kazanan dizisi Squid Game, kurgusal bir hikaye gibi görünse de bazı bölümlerinin gerçek olaylardan esinlendiği ortaya çıktı. Dizinin yönetmeni ve senaristi Hwang Dong-hyuk, hikayenin temelinde Güney Kore'deki ekonomik eşitsizlik ve işçi hakları mücadelesinden ilham aldığını açıkladı. Birçok kişi son dönemlere damga vuran dizi için Squid Game gerçek hikaye mi, Squid Game oyunları gerçek hayatta oynandı mı sorularının cevaplarını merak ediyor.

Squid Game gerçek mi sorusu dizinin ilk çıktığı günden itibaren tüm izleyenlerin merakını cezbetti. Yönetmen Hwang Dong-hyuk'un belirttiğine göre dizinin ana karakteri Gi-hun'un hayat hikayesi 2009 yılında yaşanan Ssangyong Motor grevinden etkilenerek oluşturulmuş.

Hikaye örgüsü birçok kişide oyunların doğrudan gerçek hayatta da ölümcül biçimde oynandığı izlenimi meydana getirse de aslında hikayenin altında bambaşka anlamlar yatıyor.

Squid Game gerçek mi yoksa kurgu mu? Gerçek hayatta Squid Game oyunları oynandı mı? Yöneltilen sorular son derece çarpıcı olsa da oyunların gerçek hayatta oynandığına dair teoriler dışında bambaşka bir hikaye söz konusu.

SQUİD GAME GERÇEK HİKAYE Mİ?

Dizinin açılış sahnelerinde Gi-hun karakterinin, yıllardır çalıştığı Dragon Motors'tan işten çıkarıldığı görülüyor. Yaşanan olayın esin kaynağı 2009 yılında Güney Kore’nin Pyongtaek kentinde yaşanan Ssangyong Motor grevi.

O dönemde şirket ekonomik kriz gerekçesiyle çalışanlarının yaklaşık %43’ünü işten çıkardı. Toplamda 2.646 işçinin işsiz kaldığı olay, Güney Kore tarihinin en büyük işçi grevlerinden birine yol açtığı belirtiliyor.

Ssangyong işçilerinin karara karşı tam 77 gün boyunca fabrika sahasında oturma eylemi düzenlediği söyleniyor. Polisle işçiler arasındaki çatışmalar, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan ciddi etkiler bıraktı.

Yönetmen Hwang Dong-hyuk ise bu olaylardan etkilenerek Gi-hun karakterinin arka planını oluşturduğunu açıkladı. Hwang “Bu olay sıradan bir insanın nasıl bir gecede ekonomik anlamda çöküş yaşayabileceğini göstermesi açısından önemliydi” dedi.

SQUİD GAME GERÇEK HAYATTAN MI ALINDI?

Hwang Dong-hyuk, diziyi yazarken yalnızca Güney Kore'deki ekonomik adaletsizliği değil, küresel çapta hissedilen finansal eşitsizlikleri de göz önünde bulundurduğunu dile getirdi. Squid Game’in hikayesi aslında borç yükü altında ezilen insanların, hayatlarını riske atacak kadar çaresizleşebileceğini tema alıyor.

Dizinin yazarı “Pek çok insan maddi sıkıntı yaşıyor ve bu durum, onları hayatlarının kontrolünü kaybetmeye sürüklüyor” açıklamasında bulundu.

SQUİD GAME’DEKİ ALİ KARAKTERİNİN GERÇEK HİKAYESİ

Dizide bir diğer dikkat çeken karakter olan Pakistanlı göçmen işçi Ali de gerçek hayattaki bir deneyimden esinlenilerek yazılmış. Hwang Dong-hyuk, genç bir film öğrencisiyken İngiltere’de yaşadığı bir ırk ayrımcılığı deneyiminin, Ali’nin hikayesini şekillendirdiğini belirtti. Hwang “24 yaşındaydım ve havaalanında bir göçmen olarak küçümsendiğim bir olay yaşadım. O anı hiçbir zaman unutmadım” dedi.

Ali karakteri sadece ekonomik zorluklarla değil, aynı zamanda yabancı olmanın getirdiği dışlanma duygusuyla da mücadele ediyor.

SQUİD GAME GERÇEK HAYATTA VAR MI?

Dizinin temel kurgusu, insanların büyük bir para ödülü kazanmak için ölümcül oyunlara katılması üzerine kurulu. Hwang Dong-hyuk, bu oyunların tamamen hayal ürünü olduğunu belirtti. “Bu tür ölümcül oyunlar gerçekte yok, ancak insanların hayatta kalma mücadelesi ve borç batağına saplanmışlık hissi gerçek.” diye ekledi.

Hwang diziyi ilk olarak 2008 yılında iki saatlik bir film olarak tasarlamış ancak finansal destek bulamadığı için projeyi ertelemek zorunda kalmıştı. Daha sonra Netflix’in projeyi kabul etmesiyle Squid Game bir diziye dönüştü ve küresel bir fenomen haline geldi.