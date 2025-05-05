Sustalı Ceylan final mi yapacak? Sustalı Ceylan 6. bölüm fragmanı yayınlandı

ATV ekranlarında yayın hayatına hızlı bir giriş yapan “Sustalı Ceylan” dizisi için beklenmedik bir karar alındı. Süreç Film imzasını taşıyan ve dram yüklü hikayesiyle dikkat çeken dizi, sadece altı bölüm sürebildi. Reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan dizi, 6. bölümle birlikte final yaparak ekran macerasını noktalayacak.

SUSTALI CEYLAN FİNAL Mİ YAPACAK?

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan “Sustalı Ceylan” dizisi beklenmedik bir kararla ekran yolculuğunu sonlandırıyor. Süreç Film imzası taşıyan yapım büyük bir iddiayla 4 Nisan 2025 tarihinde seyirciyle buluşmuştu. Ancak yayınlanan ilk bölümlerden itibaren istenilen reyting başarısına ulaşamayan dizi için erken final kararı alındı.

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’ün yer aldığı, kadrosunda deneyimli birçok oyuncuyu barındıran dizinin yalnızca altı bölüm süreceği kesinleşti. Dizinin ilk altı bölümü daha önce çekilmişti ve oyuncu ekibi kısa bir ara vermişti.

Fakat reyting sonuçlarının beklentilerin altında kalması nedeniyle yapım şirketi tarafından final kararı alındı.

SUSTALI CEYLAN KONUSU NEDİR?

Sustalı Ceylan hayalleriyle hayatın acı gerçekleri arasında sıkışıp kalmış genç bir kadının dramatik hikayesini anlatıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Ceylan, ailesinin baskısıyla işsiz ve kaba bir adam olan Necmi ile evlenmiştir. Tüm yaşadığı zorluklara rağmen küçük oğlu Yusuf için bu evliliğe katlanmaya devam eder.

Ancak Ceylan’ın herkesten gizlediği bir sırrı vardır: Gizlice sağlık meslek yüksekokulunda okumaktadır ve mezun olduğu gün hayatına tamamen yeni bir yön vermek, oğlunu da alarak bu karanlık hayattan kaçmak istemektedir. Necmi’nin yaşlı babası Veysi, onun bu hayalini bilen ve destekleyen tek kişidir.

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Ceylan’ın hayatı, Ferhat adında bir adamın onu fark etmesiyle daha da karmaşık bir hal alır. Ferhat, onun gücüne ve cesaretine hayran kalır. Ancak Ceylan’ın kaderi daha da acımasız bir sınavla onu sınar. Oğlu Yusuf, babasının karıştığı işler yüzünden organ mafyasının hedefi olur.

Bu noktadan sonra Ceylan artık sadece bir anne değil, evladını kurtarmak için mücadele eden bir savaşçıya dönüşür. Ferhat ise onun bu zorlu yolculuğunda en büyük desteği olur.

SUSTALI CEYLAN OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’ün paylaştığı Sustalı Ceylan'da usta oyuncu Celil Nalçakan gibi önemli isimler de yer alıyor.

Kadroda ayrıca Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Cezmi Baskın, Gül Onat ve Edip Saner gibi birbirinden deneyimli isimler de bulunuyor.

Dizi her ne kadar güçlü bir ekiple yola çıksa da, yayın süresi boyunca beklenen ilgiyi yakalayamayarak final kararı aldı. Sustalı Ceylan 6. bölümüyle birlikte seyirciye veda etmeye hazırlanıyor.