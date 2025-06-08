TV yayın akışı 8 Haziran: Bugün TV'de neler var, bu akşam hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Haziran 2025 20:36 - Güncelleme: 8 Haziran 2025 20:36 - Güncelleme:

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde televizyon ekranlarında izleyicileri dopdolu bir içerik bekliyor. Yaz sezonuna girilmesiyle birlikte birçok dizinin sezon finali yapmasının ardından film kuşakları, eğlence programları ve özel yapımlar ön plana çıkmaya başladı. 8 Haziran Pazar günü, Türkiye’nin önde gelen televizyon kanallarında yer alacak yayınlar belli oldu. TV yayın akışı 8 Haziran bugün TV'de neler var, bu akşam hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak merakla bekleniyor.

Gün boyu süren dizi tekrarları, sinema filmleri, haber bültenleri ve eğlence programlarıyla dolu dolu bir yayın akışı ekranlara yansıyacak. TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV gibi önde gelen kanallar, bayram gününü evde geçirenler için çeşitli içerikler hazırladı. Akşam kuşağında ise sevilen yapımlar, yarışmalar ve canlı spor karşılaşmaları dikkat çekiyor. TV YAYIN AKIŞI 8 HAZİRAN PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI 05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 05:30 Hayallerinin Peşinde 06:15 Beni Böyle Sev 08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu 11:45 Enine Boyuna 13:00 Mehmed: Fetihler Sultanı 15:50 Gönül Dağı 19:00 Ana Haber 20:00 Teşkilat 00:15 3'te 3 01:30 Gönül Dağı Kurban 2 (Yerli Film) 03:50 Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar) KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Kavak Yelleri 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Pazar 12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi 13:45 Arda ile Omuz Omuza 14:45 Kara Murat: Fatih’in Fermanı (Yerli Film) 16:30 Uzak Şehir 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu 20:00 Password (Yeni Bölüm) 21:45 Password (Devam) 23:45 Gelin Halayı 02:00 Yargı 04:30 5N1K 05:00 Poyraz Karayel ATV YAYIN AKIŞI 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet 11:20 Dizi TV 12:15 Görevimiz Tatil (Yerli Sinema) 14:15 Bir Gece Masalı 17:10 Çakallarla Dans 5 (Yerli Film) 19:00 atv Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 00:20 Kuruluş Osman 03:00 Aldatmak 05:50 Hercai SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 08:00 Acele Koca Aranıyor 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir 15:00 Kızılcık Şerbeti 18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Kapıcılar Kralı (Yeşilçam Klasiği) 21:45 Gerzek Şaban 23:30 Kapıcılar Kralı (Tekrar) 01:30 Gerzek Şaban (Tekrar) 02:45 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Tekrar) 04:15 Kızılcık Şerbeti (Tekrar) STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 İki Aile 09:00 Sahipsizler 11:00 Tülin Şahin ile Moda 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 14:15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa 15:30 Kral Kaybederse 19:00 Star Haber 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm) 23:30 Salur Kazan: Zoraki Kahraman (Yerli Film) 01:30 Salur Kazan: Zoraki Kahraman (Tekrar) 03:15 Kaderimin Oyunu 04:30 Türk Müziği 05:30 Aramızda Kalsın TV8 YAYIN AKIŞI 06:30 Dizi 08:00 Oynat Bakalım 10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm) 16:00 Almanya - Fransa (Canlı | UEFA Uluslar Ligi 3.'lük Maçı) 20:00 Survivor All Star – Gönüllüler (Yeni Bölüm) 22:00 Portekiz - İspanya (Canlı | UEFA Uluslar Ligi Final Maçı) 00:15 Gazete Magazin (Tekrar) 04:00 Oynat Bakalım (Tekrar) 05:30 Dizi NOW TV YAYIN AKIŞI 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 14:30 Yasak Elma 16:00 Çift Kişilik Oda 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber 20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... (Yeni Bölüm) 23:30 Çift Kişilik Oda (Tekrar) 02:30 Adım Farah 04:30 Elkızı 06:00 Karagül İlgili Haber Bugün televizyonda ne var? TV yayın akışı 5 Haziran 2025 belli oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan