TV yayın akışı 8 Haziran: Bugün TV'de neler var, bu akşam hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak?
Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde televizyon ekranlarında izleyicileri dopdolu bir içerik bekliyor. Yaz sezonuna girilmesiyle birlikte birçok dizinin sezon finali yapmasının ardından film kuşakları, eğlence programları ve özel yapımlar ön plana çıkmaya başladı. 8 Haziran Pazar günü, Türkiye’nin önde gelen televizyon kanallarında yer alacak yayınlar belli oldu. TV yayın akışı 8 Haziran bugün TV'de neler var, bu akşam hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak merakla bekleniyor.
Gün boyu süren dizi tekrarları, sinema filmleri, haber bültenleri ve eğlence programlarıyla dolu dolu bir yayın akışı ekranlara yansıyacak. TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV gibi önde gelen kanallar, bayram gününü evde geçirenler için çeşitli içerikler hazırladı. Akşam kuşağında ise sevilen yapımlar, yarışmalar ve canlı spor karşılaşmaları dikkat çekiyor.
TV YAYIN AKIŞI 8 HAZİRAN PAZAR
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Hayallerinin Peşinde
06:15 Beni Böyle Sev
08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
15:50 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:30 Gönül Dağı Kurban 2 (Yerli Film)
03:50 Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Kara Murat: Fatih’in Fermanı (Yerli Film)
16:30 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Password (Yeni Bölüm)
21:45 Password (Devam)
23:45 Gelin Halayı
02:00 Yargı
04:30 5N1K
05:00 Poyraz Karayel
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:15 Görevimiz Tatil (Yerli Sinema)
14:15 Bir Gece Masalı
17:10 Çakallarla Dans 5 (Yerli Film)
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Acele Koca Aranıyor
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kapıcılar Kralı (Yeşilçam Klasiği)
21:45 Gerzek Şaban
23:30 Kapıcılar Kralı (Tekrar)
01:30 Gerzek Şaban (Tekrar)
02:45 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Tekrar)
04:15 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Sahipsizler
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
23:30 Salur Kazan: Zoraki Kahraman (Yerli Film)
01:30 Salur Kazan: Zoraki Kahraman (Tekrar)
03:15 Kaderimin Oyunu
04:30 Türk Müziği
05:30 Aramızda Kalsın
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Dizi
08:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
16:00 Almanya - Fransa (Canlı | UEFA Uluslar Ligi 3.'lük Maçı)
20:00 Survivor All Star – Gönüllüler (Yeni Bölüm)
22:00 Portekiz - İspanya (Canlı | UEFA Uluslar Ligi Final Maçı)
00:15 Gazete Magazin (Tekrar)
04:00 Oynat Bakalım (Tekrar)
05:30 Dizi
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
14:30 Yasak Elma
16:00 Çift Kişilik Oda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... (Yeni Bölüm)
23:30 Çift Kişilik Oda (Tekrar)
02:30 Adım Farah
04:30 Elkızı
06:00 Karagül