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TV yayın akışı 8 Haziran: Bugün TV'de neler var, bu akşam hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TV yayın akışı 8 Haziran: Bugün TV&#039;de neler var, bu akşam hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde televizyon ekranlarında izleyicileri dopdolu bir içerik bekliyor. Yaz sezonuna girilmesiyle birlikte birçok dizinin sezon finali yapmasının ardından film kuşakları, eğlence programları ve özel yapımlar ön plana çıkmaya başladı. 8 Haziran Pazar günü, Türkiye’nin önde gelen televizyon kanallarında yer alacak yayınlar belli oldu. TV yayın akışı 8 Haziran bugün TV'de neler var, bu akşam hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak merakla bekleniyor.

Gün boyu süren dizi tekrarları, sinema filmleri, haber bültenleri ve eğlence programlarıyla dolu dolu bir yayın akışı ekranlara yansıyacak. TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV gibi önde gelen kanallar, bayram gününü evde geçirenler için çeşitli içerikler hazırladı. Akşam kuşağında ise sevilen yapımlar, yarışmalar ve canlı spor karşılaşmaları dikkat çekiyor.

TV yayın akışı 8 Haziran: Bugün TV'de neler var, bu akşam hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? - 1. Resim

TV YAYIN AKIŞI 8 HAZİRAN PAZAR

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Hayallerinin Peşinde

06:15 Beni Böyle Sev

08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

15:50 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3'te 3

01:30 Gönül Dağı Kurban 2 (Yerli Film)

03:50 Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Kara Murat: Fatih’in Fermanı (Yerli Film)

16:30 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Password (Yeni Bölüm)

21:45 Password (Devam)

23:45 Gelin Halayı

02:00 Yargı

04:30 5N1K

05:00 Poyraz Karayel

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:15 Görevimiz Tatil (Yerli Sinema)

14:15 Bir Gece Masalı

17:10 Çakallarla Dans 5 (Yerli Film)

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 Acele Koca Aranıyor

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kapıcılar Kralı (Yeşilçam Klasiği)

21:45 Gerzek Şaban

23:30 Kapıcılar Kralı (Tekrar)

01:30 Gerzek Şaban (Tekrar)

02:45 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Tekrar)

04:15 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sahipsizler

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)

23:30 Salur Kazan: Zoraki Kahraman (Yerli Film)

01:30 Salur Kazan: Zoraki Kahraman (Tekrar)

03:15 Kaderimin Oyunu

04:30 Türk Müziği

05:30 Aramızda Kalsın

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Dizi

08:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

16:00 Almanya - Fransa (Canlı | UEFA Uluslar Ligi 3.'lük Maçı)

20:00 Survivor All Star – Gönüllüler (Yeni Bölüm)

22:00 Portekiz - İspanya (Canlı | UEFA Uluslar Ligi Final Maçı)

00:15 Gazete Magazin (Tekrar)

04:00 Oynat Bakalım (Tekrar)

05:30 Dizi

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

14:30 Yasak Elma

16:00 Çift Kişilik Oda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... (Yeni Bölüm)

23:30 Çift Kişilik Oda (Tekrar)

02:30 Adım Farah

04:30 Elkızı

06:00 Karagül

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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