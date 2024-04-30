Yabani dizisi yeni bölümleri Cumartesi günleri yayınlanacak

Yabani dizisi yeni oyuncu Leyla kim, gerçek adı ne? Gizem Sevim kimdir?

Yabani dizisi yeni oyuncu Leyla kim, gerçek adı ne? Gizem Sevim kimdir?

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden biri olan Yabani beklenmedik bir değişiklikle ekrana gelmediği için hayranlarını endişelendirdi. Dizinin 32. bölümüyle ilgili aramalar hız kazandı. NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği ve Fatih Aksoy ile Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını yaptığı sevilen dizi, hayranlarını heyecanlandıran hikayesi ve başarılı kadrosuyla dikkat çekiyor. Ancak dizi severlerin merak ettiği soru ise "Yabani neden yok? Yeni bölüm ne zaman?" oldu.

Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Yabani beklenmedik bir şekilde ekranlarda yer almadı, bu durum dizinin hayranlarını endişelendirdi. Yabani'nin 32. bölümü ile ilgili aramalar hız kazandı. Peki neden Yabani yayınlanmadı? Tüm detaylar şu şekilde aktarıldı...

YABANİ BUGÜN NEDEN YOK?

Yabani dizisi sevilen hikayesi ve başarılı kadrosuyla Salı günlerinin vazgeçilmezlerinden biriydi. Ancak yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği bu dizi artık yeni bir gün ve saatte izleyicilerle buluşacak. Yabani'nin yeni yayın günü Cumartesi olarak belirlendi.

YABANİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yabani'nin yeni bölümü, 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü ekrana gelecek. Bu değişiklikle birlikte, hayranlarını daha fazla heyecan bekliyor. Peki yeni bölümde neler olacak? İzleyiciler bu sorunun cevabını merakla bekliyor.

YABANİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yabani dört yaşındayken köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen Ali'nin hikayesini anlatıyor. Tam on yedi sene sonra evine Yaman olarak dönen Ali'nin "Yaman Ali" olarak kendini yeniden var etme mücadelesi izleyicileri ekrana kilitliyor. Dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın ve Şebnem Hassanisoughi gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Yabani artık her Cumartesi saat 20.00'de NOW platformunda izleyicilerle buluşacak. Bu değişiklikle birlikte, dizinin takipçileri yeni bölümleri kaçırmamak için takvimlerini işaretlemeyi unutmamalı. Yabani'nin heyecan dolu maceraları için geri sayım başladı!