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Yeniden Refah Partisi seçim sonuçlarına göre hangi şehirleri kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçimleri Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı il ve ilçeler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi seçim sonuçlarına göre hangi şehirleri kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçimleri Yeniden Refah Partisi&#039;nin kazandığı il ve ilçeler

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanımı sonucu sandıklar açılmaya devam ediyor. Resmi olmayan ilk seçim sonuçlarına göre Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı il ve ilçeler araştırılıyor. Şanlıurfa'da yarışı önde götüren YRP adayı Mehmet Kasım Gülpınar'ın oy oranı da araştırılıyor. İşte, detaylar...

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimleri tamamlandı. Büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarını, belediye meclisi üyelerini, köy ve mahalle muhtarlarını seçmek için oylar kullanıldı. Yeniden Refah Partisi'nin önde olduğu il ve ilçelere dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN KAZANDIĞI İLLER

Yeniden Refah Partisi resmi olmayan ilk seçim sonuçlarına göre Şanlıurfa adayı Mehmet Kasım Gülpınar ile yüzde 37.30 oy oranıyla yarışı önde götürüyor. AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise yüzde 34.20 oy oranı ile hemen arkasında geliyor. 

Yozgat'ta ise YRP'nin adayı Kazım Arslan yüzde 37.35 oy oranı ile seçimi önde götürüyor.  MHP'nin adayı Ömer Açıkel yüzde 30.50 oy ile Arslan'ı takip ediyor.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Şanlıurfa ve Yozgat'ta belediye başkanlığını kazanan Yeniden Refah Partisi, 33 ilçe ve 14 belde de yarışı an itibariyle önde götürüyor.

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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