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Salt’ta aykırı sergi: Hayvanların hayatlarına dair

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Salt’ta aykırı sergi: Hayvanların hayatlarına dair
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’daki Salt Beyoğlu, bugünlerde hayvanlara dair aykırı bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

MURAT ÖZTEKİN - “Hayvanların Yaşamı” adlı sergi Lin May Saeed’in hayvanlara karşı yapılanları hicvettiği işlerinin yanı sıra, Türkiye ve farklı coğrafyalardan sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor. Salt Beyoğlu’nun Forum alanındaki “Ses Mekânı”yla başlayan sergi, yapının ikinci ve üçüncü katlarına yayılıp “Kış Bahçesi”nde sonlanıyor.

Sergi, çok tartışılan İstanbul’un sokak köpeklerine odaklı bir arşiv projesinin sunumunu da içeriyor. “İhtimam ile Şiddet Arasında: İstanbul’un Köpekleri” adlı proje, 1910 yılında İttihatçılar tarafından 80 binden fazla sokak köpeğinin şehrin en uzak ve küçük adası olan Sivriada’ya sürgün edilmesinden günümüze, İstanbul’da köpeklerine dair söylemlerin izini sürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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