Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde yapılan toplantıda, festivaldeki değişim kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıda konuşan Böcek, festivalin bu sene ‘Öze Dönmek’ temasıyla yapıldığını kaydederek “Bunun için ‘Altın Portakal’ adını festivale, iki yıl önce kaldırılan ulusal yarışmaları da yeniden sinemamıza geri veriyoruz” dedi.

TÜRKAN ŞORAY’LI AFİŞ

Festivalin direktörü Cansel Çevikol Tuncer ise bu yılki yenilikleri anlattı. Festivalin afişini tanıtan Tuncer, Türkan Şoray’ın ikonik görüntüsünün kullanılmasını Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin öze dönüş yolculuğunun görsel kimliğe yansıması olarak açıkladı. 1 milyon 357 bin 500 TL değerinde ödül dağıtılacak festivalde, bu sene ilk defa Cahide Sonku Ödülü verilecek. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılacak.