Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

30 Mayıs’ta internet üzerinden yapılan açık artırmada, toplam 750 bin TL bağış toplandı. Sanatçı Ahmet Güneştekin’in “Zeus’un Taşıyıcısı” adlı çalışması 120 bin lira ile müzayedede en yüksek bağış alan eser oldu. İş adamı Fatih Öztürk tarafından satın alınan eser Bilfen Okulları koleksiyonuna dâhil edildi. Müzayedede Devrim Erbil’in “İstanbul” adlı tablosu 70 bin TL, Ekrem Yalçındağın “Contrasts”ı 44 bin TL, Canan Tolon Dijital Baskı işi 42 bin TL ile en çok bağış toplayan eserler arasında yer aldı. Toplanan gelir İstanbul Tıp Fakültesi Vakfına bağışlandı.