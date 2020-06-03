Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce sahnelenen ve takdir toplayan sekiz oyun, İBB Şehir Tiyatrolarının YouTube adresinde seyredilebilecek. Programda yetişkin ve çocuk oyunlarına birlikte yer verilecek.



Sanat dünyasına destek çağrısı

Pandemi safhasında zor günler geçiren sanat dünyası için destek çağrısı yapıldı. Contemporary Istanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfının (CIF) yayınladığı destek çağrısında “Devamını öngöremediğimiz, sergilerin kapandığı, satışların durma noktasına geldiği bu dönemde sanat için emek veren bütün aktörlerin de desteğe ihtiyacı var” ifadesine yer verildi.