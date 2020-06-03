Daha önce sahnelenen ve takdir toplayan sekiz oyun, İBB Şehir Tiyatrolarının YouTube adresinde seyredilebilecek. Programda yetişkin ve çocuk oyunlarına birlikte yer verilecek.
Sanat dünyasına destek çağrısı
Pandemi safhasında zor günler geçiren sanat dünyası için destek çağrısı yapıldı. Contemporary Istanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfının (CIF) yayınladığı destek çağrısında “Devamını öngöremediğimiz, sergilerin kapandığı, satışların durma noktasına geldiği bu dönemde sanat için emek veren bütün aktörlerin de desteğe ihtiyacı var” ifadesine yer verildi.
Şehir Tiyatroları YouTube’da
03.06.2020 - 02:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 - 03:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde haziran ayında da kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlere online ulaştıracak.
Daha önce sahnelenen ve takdir toplayan sekiz oyun, İBB Şehir Tiyatrolarının YouTube adresinde seyredilebilecek. Programda yetişkin ve çocuk oyunlarına birlikte yer verilecek.
Etiketler : haberler,tiyatro,
708550 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/708550.aspx
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