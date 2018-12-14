Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef'in finaline çok az zaman kaldı. Haftalardır MasterChef sevenleri nefeslerini tutarak izliyor. MasterChef yarışmacıları üst üste zorlu etapları atlatarak finale isimleri yazdırmayı başardı. MasterChef bir tek kazananı olacak. MasterChef kazanan 100 bin liranın ve MasterChef kupasının sahibi olacak. Türkiye'nin MasterChef kim olacak? diye merakla bekleniyor. MasterChef şampiyonu kim olacak? MasterChef birincisi kim olacak? MasterChef şampiyonu ne zaman belli olacak? sorularının cevapları detaylı şekilde haberimizde.

MASTERCHEF NEDİR?

Kıvanç, "Master Chef Dünya Aşçılar Federasyonu'nun seçili aşçılara vermiş olduğu bir unvan. Yurt dışından aldığınız bir unvan bu. Bir sınava tabi tutuluyorsunuz. İki aşamalı bir sınav. Pratik ve teorik yapılan bir sınav. ve bu yapılan sınavlar sonucunda %80 başarı elde etmeniz gerekiyor. Bütün başarıları aldıktan sonra Master Chef unvanına sahip oluyorsunuz. Aslında Master Chef'in bir diğer adı da Michelin Yıldızlı şef. Master Chef'lik Michelin Yıldızına aday şef anlamına geliyor" dedi.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BÜYÜK ÖDÜL...

MasterChef'te yarışmayı kazanan ismin kazanacağı büyük ödül belli oldu. Şefler, yarışmacıların motive olması amacıyla kazanacakları büyük ödülün 100 bin TL olacağını belirtti. Öte yandan yarışmayı kazanan ismin kazanacağı kupada sergilendi.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ

HAZER AMANİ



Hazer Amani, TED Ankara kolejinden sonra ODTÜ’de sosyoloji okudu. Daha sonra Güney Afrika’da Cordon Bleu’de aşçılık eğitimi aldı.

Okulunu birincilikle bitirip Güney Afrika’da çalışmaya başladı. Cape Wine Academy‘de 4 yıllık bir program olan dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği de okudu. 9 senesini geçirdiği Güney Afrika’dan 2010 yılında İstanbul’a döndü ve Chilai adlı restaurantın Executive Chef i olarak çalıştı. 2011 yılının “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı.

SOMER SİVRİOĞLU



1971’de İstanbul’da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye’de kaldıktan sonra Avusturalya’ya taşındı.

Restorancılığa annesinden aldığı eğitimler ile başladı. Uzun yıllar annesinin yanında çalışan Somer Sivrioğlu, öğrendiklerinin üzerine her geçen gün eklemeler yaptı. 25 yaşında kuzeni ile birlikte Sydney’de restaurant açtı.

Köşe yazarlığı da yapan Somer Sivrioğlu , ayrıca radyo programı olan Lezzete Yolculuk’u sundu. En iyi et, en iyi restorant, en iyi lezzet ödülü gibi birçok dalda ödül aldı.

Sydney'li restaurant sahibi ve aşçı Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapıyor.

MEHMET YALÇINKAYA



1974 Bolu doğumlu Yalçınkaya, kariyer yolculuğunda Fransa’dan İtalya’ya Katar’dan Almanya’ya Cruise ile Yunanistan’a kadar dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Türkiye’de de Bodrum’dan İstanbul’a varana dek birçok otel ve Restoranın mutfak şefliğini yaptı.

2018 TÜRES tarafından düzenlenen Türkiye Lezzet Ödüllerinde 500 bin kişinin üzerinde halk oylaması sonucunda En iyi Şef Ödülü,

2012 Dünya Aşçılar Olimpiyatları Gümüş Madalya

Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Captan

Euroturkchefs Culınary Team Takım Kaptanlığı

Berlin -Almanya

Dünya Aşçılar olimpiyatları A kategorisi Dünya

2008 Üçüncülüğü - Erfurt – Almanya

Euroturkchefs Team Merit diploma Takım Halinde

Erfurt – Almanya

Oteller arası Amasya Osmanlı Saray yemekleri yarışması

1988–2008 Merit diploma Amasya- Türkiye

İstanbul Mutfak Ensitüsü Chef Düello –İstanbul -

Chef 8 Organizasyonu Mansiyon- Ankara

Lezzet fırtınası gurme Ritüeli – Wow Hotels – İstanbul