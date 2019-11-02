Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Gamze Özçelik'in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği, Sudan'ın Beyaz Nil Eyaleti'ndeki el-Şakik bölgesinde, selden etkilenen ailelere erzak ve battaniye yardımı yaptı.

Gamze Özçelik, bölgedeki çocuklarla yakından ilgilendi.