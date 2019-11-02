Oyuncu Gamze Özçelik'in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği, Sudan'ın Beyaz Nil Eyaleti'ndeki el-Şakik bölgesinde, selden etkilenen ailelere erzak ve battaniye yardımı yaptı.
Gamze Özçelik, bölgedeki çocuklarla yakından ilgilendi.
Gamze Özçelik Sudan'da
02.11.2019 - 11:12 | Son Güncelleme: 02.11.2019 - 11:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gamze Özçelik, Sudan'ın Beyaz Nil Eyaleti'ndeki el-Şakik bölgesine yardım yaptı.
Oyuncu Gamze Özçelik'in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği, Sudan'ın Beyaz Nil Eyaleti'ndeki el-Şakik bölgesinde, selden etkilenen ailelere erzak ve battaniye yardımı yaptı.
Kaynak: hürriyet
Etiketler : gamze özçelik,sudan yardım,
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