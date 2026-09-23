‘Heroes’ ve ‘Nashville’ gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan ABD’li oyuncu Hayden Panettiere, geçen ay 37. yaş gününe yalnızca beş gün kala hayatını kaybetti. 36 yaşında vefat eden oyuncunun ölüm nedenine ilişkin otopsi raporu tamamlandı.

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Genç oyuncu Hayden Panettiere, 16 Ağustos’ta ABD’nin Greenville bölgesindeki evinde ölü bulunmuştu. İlk incelemelerde uyuşturucu aşırı dozundan şüphelenilirken, Greenville İlçe Adli Tıp Ofisi tarafından yapılan açıklamada oyuncunun ölümünün birden fazla ilacın toksik etkisiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

“KAZA” OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Adli Tıp Ofisi sözcüsü, otopsinin uzman bir adli patolog tarafından tamamlandığını belirterek, oyuncunun ölümüne katkıda bulunabilecek herhangi bir travma bulgusuna rastlanmadığını açıkladı. Panettiere’nin ölüm şekli ise “kaza” olarak kayıtlara geçti.

Hayden Panettiere’nin ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporu açıklandı

ÇOCUK YAŞTA OYUNCULUĞA BAŞLADI

Oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başlayan Panettiere, bir süre pembe dizilerde rol aldı. 2000 yılında Denzel Washington ile birlikte rol aldığı ‘Remember the Titans’ filmiyle dikkat çeken oyuncu, Pixar’ın 1998 yapımı ‘A Bug’s Life’ filminde Dot karakterini seslendirdi.

Panettiere, asıl çıkışını ise süper kahraman dizisi ‘Heroes’ ile yaptı. Dizide amigo kız Claire Bennet karakterine hayat veren oyuncu, ardından ‘Nashville’ dizisinde altı sezon boyunca country müzik sanatçısı Juliette Barnes karakterini canlandırdı.

‘Nashville’deki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde iki kez Altın Küre’ye aday gösterilen Panettiere, kariyeri boyunca ‘Bring It On: All or Nothing’, ‘Raising Helen’, ‘Scream 4’ ve ‘Scream 6’ gibi yapımlarda da rol aldı. Oyuncu, ‘Scream’ serisinde Kirby Reed karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Hayden Panettiere’nin ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporu açıklandı

11 YAŞINDA KIZI VARDI

Panettiere’nin eski nişanlısı, Ukraynalı eski profesyonel boksör Wladimir Klitschko ile ilişkisinden Kaya adında 11 yaşında bir kızı bulunuyordu. Oyuncu, kızının velayetini Klitschko’ya vermişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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