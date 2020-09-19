Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Tuzla’da film çekimi sebebiyle tartıştığı 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darbeden şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, “Silahla Kasten Yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Halil Sezai, mahkemedeki ifadesinde asıl husumetin yönetmen Murat Aytaç A. ile Meriç arasında olduğunu, kiralanan villada müştekinin engellemeleri sonucu 5-6 aylık süreçte sadece bir tanıtım filmi çekebildiklerini dile getirdi. Halil Sezai, ifadesine şöyle devam etti: “Bir daha konuşalım, eski yerde çekimlerimizi yapalım, olmazsa da iyi ayrılalım düşüncesiyle müştekinin konutuna gittim. Bu amaçla yolda çiçek aldım. Olay öncesinde bir önceki günden aldığım alkolün etkisi de vardı. Eskiden onunla masalarda sohbetimizdeki şakalaşmalardan mülhem olarak bahçeden odun almak istedim. Amacım bununla müştekiye ‘odun mu olalım, yoksa çiçek gibi mi olalım’ diye takılmaktı. Tümüyle espri amaçlıydı. Bu odunla kesinlikle müştekiye vurmadım.”

“YAPTIĞIM HAYVANLIKTI”

Müştekinin kendisine ana bacı ağır sözlerle küfrettiğini öne süren Halil Sezai, “Ağır küfürleri devam ettiği için yapmamam gereken şeyleri yaptım. Kendime yakıştıramıyorum. Yaptığım hayvanlıktı. Pişmanım” dedi ve hiçbir şekilde ezan ve dini kavramlarla kavga etmediğini savundu. Bu arada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, darbedilen Meriç’i ziyaret edip ona kanuni hakları hakkında bilgilendirme yaptığını ve konunun takipçisi olacağını bildirdi.