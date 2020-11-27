Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç’un da koronavirüs testi pozitif çıktı. 35 yaşındaki şarkıcının hafta sonundan beri evinde karantinada olduğu öğrenilirken, sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.