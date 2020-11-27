Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç’un da koronavirüs testi pozitif çıktı. 35 yaşındaki şarkıcının hafta sonundan beri evinde karantinada olduğu öğrenilirken, sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
Oğuzhan Koç koronavirüse yakalandı
27.11.2020 - 12:42 | Son Güncelleme: 27.11.2020 - 12:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç’un da koronavirüs testi pozitif çıktı.
Etiketler : Oğuzhan Koç,
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