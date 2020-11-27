Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç’un da koronavirüs testi pozitif çıktı. 35 yaşındaki şarkıcının hafta sonundan beri evinde karantinada olduğu öğrenilirken, sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.