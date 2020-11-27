30 yaşındaki Oğulcan hafta sonunu kız arkadaşı Ezgi Eyüboğlu ve İbrahim-Nurdan Büyükak çiftiyle geçirmişti. İbrahim Büyükak da geçtiğimiz günlerde koronavirüs olduğunu öğrenip evinde izole olmuştu.
Oğulcan Engin’in koronavirüs testi pozitif çıktı
27.11.2020 - 15:11 | Son Güncelleme: 27.11.2020 - 15:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin de koronavirüse yakalanan ünlüler arasına girdi.
Etiketler : Oğulcan Engin,
749384 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/749384.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER