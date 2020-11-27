Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 yaşındaki Oğulcan hafta sonunu kız arkadaşı Ezgi Eyüboğlu ve İbrahim-Nurdan Büyükak çiftiyle geçirmişti. İbrahim Büyükak da geçtiğimiz günlerde koronavirüs olduğunu öğrenip evinde izole olmuştu.