Tek başına kaldığı evinde sağlıklı yiyecek ve içeceklere yönelen 35 yaşındaki şarkıcının hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.
Hadise, koronavirüsü hafif geçiriyor
30.11.2020 - 17:04 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs salgını sebebiyle sahne çalışmalarına ara veren şarkıcı Hadise, virüse yakalanmasının ardından kendini evinde karantinaya almıştı.
Etiketler : Hadise,koronavirüs,
750032 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/750032.aspx
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