Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evli ve üç çocuk babası olan 49 yaşındaki Aydın yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aydın’ın cenazesinin, Trabzon’a getirilerek yarın toprağa verileceği öğrenildi.