Evli ve üç çocuk babası olan 49 yaşındaki Aydın yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aydın’ın cenazesinin, Trabzon’a getirilerek yarın toprağa verileceği öğrenildi.
Karadenizli sanatçı Hüseyin Aydın, vefat etti
21.12.2020 - 17:41 | Son Güncelleme: 21.12.2020 - 17:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karadenizli sevilen sanatçı Hüseyin Aydın bir süredir memleketi Trabzon’dan uzakta, İstanbul’daki bir hastanede beynindeki rahatsızlık sebebiyle tedavi görüyordu.
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