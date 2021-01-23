Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8’in büyük bir ilgiyle izlenen “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinin kadrosuna yeni bölümde başarılı bir isim katılıyor. Başrollerini Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un paylaştığı diziye oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, Barış ve Savaş’ın ablası “Özlem Tunahan Poyraz” karakteriyle dahil olacak.