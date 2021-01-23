TV8’in büyük bir ilgiyle izlenen “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinin kadrosuna yeni bölümde başarılı bir isim katılıyor. Başrollerini Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un paylaştığı diziye oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, Barış ve Savaş’ın ablası “Özlem Tunahan Poyraz” karakteriyle dahil olacak.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisine yeni transfer
23.01.2021 - 14:35 | Son Güncelleme: 23.01.2021 - 14:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sevilen dizi Doğduğun Ev Kaderindir dizisine yeni oyuncu transfer edildi.
Etiketler : Doğduğun Ev Kaderindir,ebru cündebeyoğlu,
762102 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/762102.aspx
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