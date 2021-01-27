Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü manken kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 2019 senesinde Arto’ya 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmış, 3 ay da uzaklaştırma kararı çıkarttırmıştı. Tazminat davasının duruşması geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Hürriyet’in haberine göre davayı karara bağlayan mahkeme, davayı kısmen kabul ederek 10 bin lira manevi tazminatın davalı Arto’dan alınarak Şıkel’e ödenmesine karar verdi.