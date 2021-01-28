Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürriyet’in haberine göre programlara bu yöntemle katılmayı planlayan sanatçı, Danimarkalı bir firmanın yetkilileriyle holografi yapımı için yakında bir araya gelecek. Yüksek maliyetli olan bu teknolojinin beş dakikalık bir görüntü bedelinin ise 370 bin TL olduğu öğrenildi.