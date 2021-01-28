Hürriyet’in haberine göre programlara bu yöntemle katılmayı planlayan sanatçı, Danimarkalı bir firmanın yetkilileriyle holografi yapımı için yakında bir araya gelecek. Yüksek maliyetli olan bu teknolojinin beş dakikalık bir görüntü bedelinin ise 370 bin TL olduğu öğrenildi.
Programlara şarkıcı Emrah değil 'hologram'ı gidecek
28.01.2021 - 13:55 | Son Güncelleme: 28.01.2021 - 13:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs salgını yüzünden uzun süredir televizyona çıkmayan şarkıcı Emrah, bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Başarılı şarkıcı dünya starlarından Madonna, Celine Dion gibi isimlerin tercih ettiği lazer ışın dalgalarının karışımıyla oluşturulan üç boyutlu hologram teknolojisini kullanmaya karar verdi.
Etiketler : Emrah,
763401 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/763401.aspx
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