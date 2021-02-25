 Fenomen dizinin bu cuma izleyiciyle buluşacak bölümünde Halis karakteriyle Emre Fakıoğlu  ve Medar karakteriyle ise Şekip Taşpınar ekranlara gelecek. Ünlü oyuncu Neriman Uğur ise 581’inci bölümde misafir oyuncu olacak.