Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenomen dizinin bu cuma izleyiciyle buluşacak bölümünde Halis karakteriyle Emre Fakıoğlu ve Medar karakteriyle ise Şekip Taşpınar ekranlara gelecek. Ünlü oyuncu Neriman Uğur ise 581’inci bölümde misafir oyuncu olacak.