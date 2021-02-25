Fenomen dizinin bu cuma izleyiciyle buluşacak bölümünde Halis karakteriyle Emre Fakıoğlu ve Medar karakteriyle ise Şekip Taşpınar ekranlara gelecek. Ünlü oyuncu Neriman Uğur ise 581’inci bölümde misafir oyuncu olacak.
Arka Sokaklar kadrosuna üç yeni oyuncu dahil oldu
25.02.2021 - 11:42 | Son Güncelleme: 25.02.2021 - 11:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanal D’nin 2006 yılından beri ilgiyle izlenen, senaryosunu Ozan Yurdakul ile Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna üç yeni isim daha katılıyor.
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770307 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/770307.aspx
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