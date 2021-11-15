Türkiye Gazetesi

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı Masterchef Türkiye’de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Bütün hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından elemeye kalan yarışmacılar, iki aşamalı oyunu en iyi şekilde tamamlayarak 1 hafta daha yarışmada kalmak için yarıştı.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

MasterChef 2021'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, ilk eleme adayı olarak Araz'ın adını söyledi. Takım oylamasında en çok adı yazılan isim ise Azize oldu. İkinci dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda ise bireyselliği kazanan Eren, Dilara'yı haftanın 3. eleme adayı yaptı. Konseyde ise en çok adı yazılan Pelin, eleme adayı oldu.

SERGEN 6’NCI ELEME ADAYI OLDU

Haftanın son bireysel dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Mert, Burcu'nun adını verdi. Takım oylamasında ise en çok adı yazılan Sergen 6. eleme adayı oldu.

BİR HAFTA DAHA YARIŞMADA KALMAYI BAŞARDILAR

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Pelin, Sergen, Burcu, Dilara, Azize ve Araz eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Şefler ilk turda yarışmacılardan ana ürünün mavi yengeç olduğu lezzetli bir yemek yapmalarını istedi. Bu turda en lezzetli yemekleri yapan Dilara, Pelin ve Sergen bir hafta daha yarışmada kalmayı başardı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Şef tabağına kalan Azize, Araz ve Burcu, Somer Sivrioğlu'nun hazırladığı pana puri yemeğini yapmaya çalıştı. Şeflerin kararına göre bu hafta MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Azize oldu. Elendiğini öğrendikten sonra duygusal anlar yaşayan Azize, gözyaşlarına boğuldu. Azize'yi ise şefler teselli etti.

MasterChef Emre'den 'parkinson hastalığı' iddialarına cevap MasterChef 2021'in sevilen yarışmacılarından olan ve geçen hafta ani vedası ile izleyicileri oldukça üzen Emre Büber, 'parkinson hastalığı' iddialarına cevap verdi. MasterChef Emre, "Medyada çıkan haberlerin hiçbiri doğru değildir" dedi.

İlk 5 yarışmacı arasında görülüyordu: MasterChef Türkiye’ye veda eden isim oldu MasterChef Türkiye’de dün akşamki yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Pelin, Emre, Burcu, Dilara, Mert ve Hasan yarışmada bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. İki aşamalı oyunun ardından MasterChef hayallerine veda eden isim Emre oldu. Elenen yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı.

MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy anne oldu! MasterChef Türkiye’nin eski yarışmacısı Duygu Acarsoy, ilk bebeğini dünyaya getirerek anne oldu. Yarışmadayken nişanlısı tarafından aldatıldığını söyleyen Duygu Acarsoy, elendikten sonra durumu yanlış anladığını belirterek kısa bir süre sonra nikah masasına oturmuştu.