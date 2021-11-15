Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen’in yeğeni evinde vahşice öldürüldü. Feci olay Balıkesir Edremit'e bağlu Hamidiye Mahallesi'nde yaşandı. Komşuların apartman dairesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, şarkıcı Ferdi Özbeğen’in tekne imalatı yapan yeğeni 52 yaşındaki Hakan Özbeğen'in cesedini buldu. Ekimler talihsiz adamın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.



Fotoğraftaki: Öldürülen Hakan Özbeğen​



OĞLU GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak oğlu Çağatay Ö. (20) ile Ferit A. (42) ve eşi Nihan A. (40) gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.





FERDİ ÖZBEĞEN KİMDİR?

Şarkıları ile bir döneme damga vuran Ferdi Özbeğen 1941 yılında İzmir'de dünyaya geldi.11 yaşındayken ortaokulla birlikte özel müzik eğitimine başladı. 1960 yılında Özel İzmir Koleji'ni bitirdikten sonra İstanbul'da İktisat Fakültesi'ni kazandı fakat 1963 yılında babasının vefat etmesi üzerine eğitimini yarıda kesmek zorunda kaldı ve müziğe yöneldi. 1965 yılında Ferdi Özbeğen Orkestrası ile Altın Mikrofon Yarışmasına katıldı. Orkestrası dağıldı, Özbeğen de Şefik Uyguner'in orkestrasında çalışmaya başladı. Prostat tedavisi gören sanatçı 2013 yılının ocak ayında tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



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