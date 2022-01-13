Türkiye Gazetesi

Yargı dizisinden ayrılan sevilen oyuncu Ali Seçkiner, yeni dizisi ile ekranlara verdiği arayı kısa tutacak gibi görünüyor. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı sevilen dizi Yargı, izleyicisini ekran başına kilitlemeye devam ederken, Ceylin'in babası Zafer'i canlandıran ve geçtiğimiz bölümlerde diziye veda eden Ali Seçkiner, yeni projesini duyurdu.

Dizide Ilgaz'ın kardeşi Çınar'ı öldürmek için kaçıran Zafer, çıkan arbede sonucunda silahla vurulmuş ve ölmüştü. Çınar ve Ilgaz’ın babası Metin ise cesedi yok etmeye çalışırken kaybetmişti. Cesedin kaybolması sonrası izleyiciler Zafer'in akıbetinin ne olacağını ve gerçekten ölüp ölmediğini merak ederken, başarılı oyuncudan yeni bir hamle geldi.

OĞLUM DİZİSİNİN KADROSU BELLİ OLDU

57 yaşındaki oyuncu Ali Seçkiner, instagram hesabından Show TV'de önümüzdeki günlerde başlayacak olan 'Oğlum' dizisinin fragmanını paylaşarak yeni projesini duyurmuş oldu.

Oğlum dizisinin ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Dizinin oyuncuları arasında Nihal Yalçın, Songül Öden ve Canan Ergüder gibi başarılı 3 kadın isim bulunurken, erkek kadrosunu ise Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman ve Kubilay Aka oluşturuyor.

Ünlü oyuncu Pınar Deniz’in kilolu hali şaşırttı Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz’in kilolu hali ortaya çıktı, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun değişimi sosyal medyada çok konuşuldu.

İspanya'da en iyi oyuncu ödülü Türk aktöre Türk dizi ve filmlerin aranan yüzü Alp Navruz, İspanya'da en iyi oyuncu ödülüne layık görüldü.