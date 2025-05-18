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ABD'de yaşayan Meltem Miroğlu yeniden evlendi! Eşiyle yaş farkı yine olay oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD&#039;de yaşayan Meltem Miroğlu yeniden evlendi! Eşiyle yaş farkı yine olay oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Hayat Devam Ediyor" adlı diziyle şöhrete kavuşan oyuncu Meltem Miraloğlu’nun, 78 yaşındaki Amerikalı bir iş adamıyla evlendiği iddia edildi. Ünlü oyuncunun, geçtiğimiz haftalarda ABD’de bir genç tarafından darbedildiği de öne sürülmüştü.

“Hayat Devam Ediyor” adlı diziyle tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu’nun, kendisinden 40 yaş büyük 78 yaşındaki Amerikalı bir iş adamıyla evlendiği öne sürüldü. Magazin yazarı Onur Akay’ın iddiasına göre, Miraloğlu’nun yeni eşinin adının Josef olduğu belirtildi.

ABD'de yaşayan Meltem Miroğlu yeniden evlendi! Eşiyle yaş farkı yine olay oldu - 1. Resim

Türkiye’de dizi teklifleri alamadığı için 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşen Miraloğlu, aynı yıl kendisinden 48 yaş büyük olan 80 yaşındaki Patrick Grady ile evlenmişti. Bu evlilik uzun süre konuşulmuştu. Grady’nin geçtiğimiz aylarda hayatını kaybettiği açıklanırken, oyuncunun mirastan men edildiği iddiaları da gündeme gelmişti.

ABD'de yaşayan Meltem Miroğlu yeniden evlendi! Eşiyle yaş farkı yine olay oldu - 2. Resim

TÜRK YEMEKLERİ SATARAK HAYATINI SÜRDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Grady’nin vefatının ardından New Jersey eyaletine taşındığı belirtilen Miraloğlu’nun, burada bir markette temizlik işleri yaparak ve Türk yemekleri satarak hayatını sürdürdüğü ifade edildi.

ABD'de yaşayan Meltem Miroğlu yeniden evlendi! Eşiyle yaş farkı yine olay oldu - 3. Resim

Öte yandan, Miraloğlu’nun geçtiğimiz haftalarda bir saldırıya uğradığı da iddialar arasında yer aldı. İddiaya göre, bir Amerikalı gencin saldırısı sonucu kaburgaları kırılan oyuncunun, kırık kemiklerin akciğerine saplanması nedeniyle akciğer sönmesi yaşadığı ve geçirdiği cerrahi operasyonla hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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