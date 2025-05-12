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Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile Balkan turuna çıktı! Paylaşımı gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile Balkan turuna çıktı! Paylaşımı gündem oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Umuda Koşanlar Derneği’ ile yardıma muhtaçlara koşan Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile Balkan turuna çıktı. Strik, eşinin fotoğrafını, "Benim cennetim" notuyla yayınladı.

Arka Sokaklar dizisinin ünlü oyuncusu Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği ile kendisini hayır işlerine adadı. Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken şöhrete veda etmişti.

Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile Balkan turuna çıktı! Paylaşımı gündem oldu - 1. Resim

Oyuncu Uğur Pektaş ile 2008-2011 yılları arasında evli kalan Gamze Özçelik, ikinci kez dünyaevine girdi. 42 yaşındaki ünlü isim, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile geçtiğimiz yıl evlendi.

Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile Balkan turuna çıktı! Paylaşımı gündem oldu - 2. Resim

BERABER ÇEKTİKLERİ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTILAR

Ünlü çift, son olarak Balkan turuna çıktı. Özçelik ile Strik, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile Balkan turuna çıktı! Paylaşımı gündem oldu - 3. Resim

Reshad Strik, eşi Gamze Özçelik’in fotoğrafını “Benim cennetim” notuyla yayımladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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