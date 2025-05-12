Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile Balkan turuna çıktı! Paylaşımı gündem oldu
‘Umuda Koşanlar Derneği’ ile yardıma muhtaçlara koşan Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile Balkan turuna çıktı. Strik, eşinin fotoğrafını, "Benim cennetim" notuyla yayınladı.
Arka Sokaklar dizisinin ünlü oyuncusu Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği ile kendisini hayır işlerine adadı. Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken şöhrete veda etmişti.
Oyuncu Uğur Pektaş ile 2008-2011 yılları arasında evli kalan Gamze Özçelik, ikinci kez dünyaevine girdi. 42 yaşındaki ünlü isim, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile geçtiğimiz yıl evlendi.
BERABER ÇEKTİKLERİ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTILAR
Ünlü çift, son olarak Balkan turuna çıktı. Özçelik ile Strik, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Reshad Strik, eşi Gamze Özçelik’in fotoğrafını “Benim cennetim” notuyla yayımladı.