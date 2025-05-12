Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile Balkan turuna çıktı! Paylaşımı gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2025 14:27 - Güncelleme: 12 Mayıs 2025 14:32 - Güncelleme:

‘Umuda Koşanlar Derneği’ ile yardıma muhtaçlara koşan Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile Balkan turuna çıktı. Strik, eşinin fotoğrafını, "Benim cennetim" notuyla yayınladı.

Arka Sokaklar dizisinin ünlü oyuncusu Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği ile kendisini hayır işlerine adadı. Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken şöhrete veda etmişti. İlgili Haber Şarkıcı Alişan'ın dinmeyen acısı... Sözleri yürek yaktı: "Bugün günlerden sensin" Oyuncu Uğur Pektaş ile 2008-2011 yılları arasında evli kalan Gamze Özçelik, ikinci kez dünyaevine girdi. 42 yaşındaki ünlü isim, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile geçtiğimiz yıl evlendi. BERABER ÇEKTİKLERİ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTILAR Ünlü çift, son olarak Balkan turuna çıktı. Özçelik ile Strik, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Reshad Strik, eşi Gamze Özçelik’in fotoğrafını “Benim cennetim” notuyla yayımladı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız