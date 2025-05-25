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Nergis Kumbasar’dan Mehmet Ali Erbil’e sert mesaj: "Eğer istersem çok canı acır"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nergis Kumbasar’dan Mehmet Ali Erbil’e sert mesaj: &quot;Eğer istersem çok canı acır&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil’in "29 yıldır nafaka ödeyen dünyadaki tek adamım" sözlerine üstü kapalı bir şekilde cevap verdi. Ünlü oyuncu, "Eğer istersem çok canı acır" dedi.

Ünlü oyuncular Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz ve Kimya Gökçe Aytaç, Anadolu Turnesi kapsamında sahneledikleri Etekler ve Pantolonlar isimli tiyatro oyunuyla Giresunlu tiyatroseverlerle buluştu.

Nergis Kumbasar’dan Mehmet Ali Erbil’e sert mesaj: "Eğer istersem çok canı acır" - 1. Resim

Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezinde kapalı gişe olarak sergilenen oyun, seyircilerden tam not aldı. Nergis Kumbasar, Giresunlu seyircilerin ilgisinden ve enerjisinden son derece memnun kaldıklarını söyledi.

Nergis Kumbasar’dan Mehmet Ali Erbil’e sert mesaj: "Eğer istersem çok canı acır" - 2. Resim

"HERKES NAFAKASI İÇİN BENCE MÜCADELE ETMELİ"

Ünlü oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil’in geçtiğimiz günlerde "29 yıldır nafaka ödeyen dünyadaki tek adamım" sözleri hatırlatılınca Kumbasar, ilk kez bu konuda konuştu.

Nergis Kumbasar’dan Mehmet Ali Erbil’e sert mesaj: "Eğer istersem çok canı acır" - 3. Resim

Kumbasar, "Her kadın evleniyor ve ondan sonra boşanıyor. Herkeste nafakası için bence mücadele etmeli. O nafaka her kadının hakkıdır zaten. O beni çok iyi biliyor. Ben istersem mahkemenin kararıyla gerçek almam gerekeni alırsam çok canı acır. Ben zaten ona karşı yeterince anlayışlıyım. Artık bilmiyorum. Bundan sonra pek fazla konuşmaz" diye konuştu.

Nergis Kumbasar’dan Mehmet Ali Erbil’e sert mesaj: "Eğer istersem çok canı acır" - 4. Resim

Dijital platformlarda yapılan projelere de değinen Kumbasar, "Bence proje iyi bir projeyse, güzel yazılmışsa hani ‘dijitalde daha rahatız, orada televizyonda kullanamadığımız cümleleri rahatça kurabiliyoruz" gibi bir rahatlık var belki ama şöylede bir şey var. İyi yazılmış ve iyi yapılmış bir projeyse bunun orada olmuş burada olmuş diye bir şey yok. Her yerde ses getirir, her yerde beğenilir, her yerde duyulur ve herkes tarafından seyredilir. Ben böyle düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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