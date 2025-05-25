Nergis Kumbasar’dan Mehmet Ali Erbil’e sert mesaj: "Eğer istersem çok canı acır"

Oyuncu Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil’in "29 yıldır nafaka ödeyen dünyadaki tek adamım" sözlerine üstü kapalı bir şekilde cevap verdi. Ünlü oyuncu, "Eğer istersem çok canı acır" dedi.

Ünlü oyuncular Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz ve Kimya Gökçe Aytaç, Anadolu Turnesi kapsamında sahneledikleri Etekler ve Pantolonlar isimli tiyatro oyunuyla Giresunlu tiyatroseverlerle buluştu.

Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezinde kapalı gişe olarak sergilenen oyun, seyircilerden tam not aldı. Nergis Kumbasar, Giresunlu seyircilerin ilgisinden ve enerjisinden son derece memnun kaldıklarını söyledi.

"HERKES NAFAKASI İÇİN BENCE MÜCADELE ETMELİ"

Ünlü oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil’in geçtiğimiz günlerde "29 yıldır nafaka ödeyen dünyadaki tek adamım" sözleri hatırlatılınca Kumbasar, ilk kez bu konuda konuştu.

Kumbasar, "Her kadın evleniyor ve ondan sonra boşanıyor. Herkeste nafakası için bence mücadele etmeli. O nafaka her kadının hakkıdır zaten. O beni çok iyi biliyor. Ben istersem mahkemenin kararıyla gerçek almam gerekeni alırsam çok canı acır. Ben zaten ona karşı yeterince anlayışlıyım. Artık bilmiyorum. Bundan sonra pek fazla konuşmaz" diye konuştu.