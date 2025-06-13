Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Paris'te büyük şok! Eser ve Berfu Yenenler dolandırıldı

Paris'te büyük şok! Eser ve Berfu Yenenler dolandırıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Paris&#039;te büyük şok! Eser ve Berfu Yenenler dolandırıldı
Eser Yenenler, Berfu Yenenler, Paris, Dolandırıcılık, Fransa, Yıl Dönümü, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Evlilik yıl dönümlerini kutlamak için Paris’e giden Eser ve Berfu Yenenler çifti, sosyal medyada turist tuzağına nasıl düştüklerini ve 300 Euro kaybettiklerini anlattı.

Ünlü sunucu ve oyuncu Eser Yenenler, Berfu Yenenler ile 2019 yılında evlenmişti. İki çocuk sahibi olan çift, evlilik yıl dönümlerini kutlamak için Fransa’nın başkenti Paris’e gitti. Ancak romantik tatilleri beklenmedik bir olayla gölgelendi.

Paris'te büyük şok! Eser ve Berfu Yenenler dolandırıldı - 1. Resim

ÜÇ FOTOĞRAFA 300 EURO ÖDEDİLER

Çift, Paris'te dolandırıldıklarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Eser Yenenler, evlilik yıl dönümü kutlaması sırasında fotoğraflarını çekmek isteyen kişiler tarafından “hediye” vaadiyle kandırıldıklarını anlattı. Ünlü isim, üç fotoğraf karşılığında 300 Euro ödediklerini ifade ederek, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

Paris'te büyük şok! Eser ve Berfu Yenenler dolandırıldı - 2. Resim

“Yıl dönümümüz diye bize hediye verelim dediler. Meğer koca bir balonmuş. Üç tane fotoğrafa 300 Euro verdik. Yıl dönümümüzdü, inanamıyorum bu tezgaha nasıl düştüm, bu sinsilere nasıl kandım? Saf ve masum yüzüm beni hedef mi haline getirdi, neler oldu inanın anlamıyorum. Artık bu fotoğrafları çerçeveletip evimizin baş köşesine asmamız lazım, mecbur.”

Paris'te büyük şok! Eser ve Berfu Yenenler dolandırıldı - 3. Resim

Eser Yenenler, bir sonraki paylaşımında ise dolandırıcılık deneyimlerini mizahi bir dille şöyle sürdürdü:

“Her gittiğimiz ülkede ufak tefek tatlı düdüklenmelerimiz oluyordu ama bu sefer tamamen ben kandırıldım. Üstelik sadece üç fotoğraf için! İnanılır gibi değil. Bir de poz verirken zorla ‘kis kis’ diyorlar, ben de olacaklardan habersiz nasıl mutluyum.”

Çiftin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Belediye başkanları tutuklanmıştı... Ceyhan ve Seyhan belediyeleri 17 Haziran'da başkan vekillerini seçecekAnkara'da polis ve jandarmadan dev operasyon: Bir haftada aranan 607 kişi yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ünlü oyuncu Yezdan Kayacan balkondan düşerek 31 yaşında hayatını kaybetti! Acı haberi Hazal Kaya duyurdu - MagazinÜnlü oyuncu 31 yaşında hayatını kaybetti! Ölüm sebebi dikkat çektiMilyoner'de şaşırtan anlar: 1 milyon lira hayal oldu! O cevabı verdi, olanlar oldu - Magazin1 milyon lira hayal oldu! O cevabı verdi, olanlar olduUsta oyuncu Hüseyin Goncagül'den acı haber! Hayatını kaybetti - MagazinÜnlü isimden acı haber geldi! Hayatını kaybettiBKM oyuncusu Metin Keçeci'den 'intihar' itirafı! Gözyaşlarına boğularak sitem etti: Cenazeme gelmesinler - MagazinBKM oyuncusundan 'intihar' itirafı! "Cenazeme gelmesinler"Şarkıcı Berkay servetini neye yatırıyor? Dikkat çeken iddia - MagazinÜnlü şarkıcı servetini neye yatırıyor? Dikkat çeken iddiaMert Yazıcıoğlu sevenlerini üzen haberi açıkladı: "Köpek elimi kaptı" - MagazinSevenlerini üzen haberi açıkladı: "Köpek elimi kaptı"
Sonraki Haber Yükleniyor...