Paris'te büyük şok! Eser ve Berfu Yenenler dolandırıldı

Evlilik yıl dönümlerini kutlamak için Paris’e giden Eser ve Berfu Yenenler çifti, sosyal medyada turist tuzağına nasıl düştüklerini ve 300 Euro kaybettiklerini anlattı.

Ünlü sunucu ve oyuncu Eser Yenenler, Berfu Yenenler ile 2019 yılında evlenmişti. İki çocuk sahibi olan çift, evlilik yıl dönümlerini kutlamak için Fransa’nın başkenti Paris’e gitti. Ancak romantik tatilleri beklenmedik bir olayla gölgelendi.

ÜÇ FOTOĞRAFA 300 EURO ÖDEDİLER

Çift, Paris'te dolandırıldıklarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Eser Yenenler, evlilik yıl dönümü kutlaması sırasında fotoğraflarını çekmek isteyen kişiler tarafından “hediye” vaadiyle kandırıldıklarını anlattı. Ünlü isim, üç fotoğraf karşılığında 300 Euro ödediklerini ifade ederek, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

“Yıl dönümümüz diye bize hediye verelim dediler. Meğer koca bir balonmuş. Üç tane fotoğrafa 300 Euro verdik. Yıl dönümümüzdü, inanamıyorum bu tezgaha nasıl düştüm, bu sinsilere nasıl kandım? Saf ve masum yüzüm beni hedef mi haline getirdi, neler oldu inanın anlamıyorum. Artık bu fotoğrafları çerçeveletip evimizin baş köşesine asmamız lazım, mecbur.”

Eser Yenenler, bir sonraki paylaşımında ise dolandırıcılık deneyimlerini mizahi bir dille şöyle sürdürdü:

“Her gittiğimiz ülkede ufak tefek tatlı düdüklenmelerimiz oluyordu ama bu sefer tamamen ben kandırıldım. Üstelik sadece üç fotoğraf için! İnanılır gibi değil. Bir de poz verirken zorla ‘kis kis’ diyorlar, ben de olacaklardan habersiz nasıl mutluyum.”

Çiftin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.