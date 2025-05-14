Sıla'nın o ülkeden ev satın aldığı iddia edilmişti! Rakam şoke ederken gerçek sonradan ortaya çıktı

Sıla Gençoğlu'nun Atina'dan 35 milyon TL'lik ev aldığı yönündeki iddialar asılsız çıktı. Ünlü şarkıcının ev değil, yıllar önce ev olarak kullanılmayacak kadar küçük bir gayrimenkul aldığı öğrenildi.

Seslendirdiği Saki, Kafa, Vaziyetler, Oluruna Bırak, İnşallah, Yeter ve Karanfil gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun Yunanistan’ın başkenti Atina’dan yaklaşık 800 bin Euro (yaklaşık 35 milyon TL) değerinde, 120 metrekarelik bir ev satın aldığı iddia edildi.

Ancak ortaya atılan bu iddianın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Sıla’nın söz konusu mülkü yıllar önce yatırım amaçlı olarak satın aldığı ve bu taşınmazın ev olarak kullanılamayacak kadar küçük olduğu öğrenildi.

Habertürk'ün haberine göre, belirtilen yüksek bedelin de gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.