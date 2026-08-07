17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi’nin ailesinde sular durulmuyor. Anne Kader Çiftçi, eşi Ünal Çiftçi hakkında boşanma davası açarken, kızının oyunculuktan elde ettiği gelirlerin eşi tarafından özel harcamaları için kullanıldığını iddia etti. Kader Çiftçi, dava dilekçesinde eşini zina ile de suçladı.

Son dönemde rol aldığı projelerle adından söz ettiren 17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi’nin ailesinde yaşanan gelişmeler gündeme geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Kader Çiftçi, eşi Ünal Çiftçi’ye karşı boşanma davası açtı. Çiftin evliliğinden üç çocuk dünyaya gelirken, büyük kızları Ülkü Hilal Çiftçi’nin oyunculuk kariyerine başlamasının ardından aile içerisinde çeşitli sorunların yaşandığı öne sürüldü.

Ülkü Hilal Çiftçi’nin ailesinde ortalık karıştı! Anne eşine zina davası açtı

KIZININ KAZANCINI ÖZEL HARCAMALARINA KULLANDI İDDİASI

Anne Kader Çiftçi, mahkemeye sunduğu dilekçede eşinin, kızlarının oyunculuk faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri başka kadınlarla yaptığı harcamalarda kullandığını iddia etti. Bu durumun aile içindeki huzuru bozduğunu öne süren Çiftçi, eşini zina yapmakla da suçladı.

Boşanma davasının önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.

Öte yandan Ülkü Hilal Çiftçi’nin babası Ünal Çiftçi de daha önce kızının oyunculuk kariyeri ve özel hayatıyla ilgili iddialarla gündeme gelmişti.

Ülkü Hilal Çiftçi’nin ailesinde ortalık karıştı! Anne eşine zina davası açtı

BABA SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ

Baba Ünal Çiftçi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, 17 yaşındaki kızının kendisinden onay alınmadan bazı projelerde rol aldığını öne sürdü. Çiftçi ayrıca, kızının "Yeraltı" dizisindeki kendisinden 10 yaş büyük rol arkadaşı Hakan Çelebi ile sevgili olduğunu iddia etti.

Baba Çiftçi, suç duyurusu dilekçesinde kızının WhatsApp yazışmalarında setteki erkek rol arkadaşıyla sevgili olduğuna ilişkin ifadeler gördüğünü öne sürerek bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti.

MENAJER VE ROL ARKADAŞINA SUÇ DUYURUSU

Ünal Çiftçi, eşi Kader Çiftçi'nin de söz konusu duruma tepki göstermediğini iddia etti. Kızının reşit olmaması nedeniyle oyunculuk faaliyetleri için ebeveyn onayının alınması gerektiğini savunan Çiftçi, menajerlik şirketinin bu konuda kendisinden izin almadığını öne sürdü.

Baba Çiftçi, bu gerekçelerle menajerlik şirketinin sahibi Gözde Yılmaz ile kızının rol arkadaşı Hakan Çelebi hakkında suç duyurusunda bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası