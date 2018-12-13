Görüşme İmamoğlu’nun İstanbul’daki evinde gerçekleşiyor. Görüşmede İmamoğlu’nun İstanbul’a yönelik çalışmalarının değerlendirildiği belirtiliyor.
 
Görüşmede CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da bulunduğu öğrenildi.