Görüşme İmamoğlu’nun İstanbul’daki evinde gerçekleşiyor. Görüşmede İmamoğlu’nun İstanbul’a yönelik çalışmalarının değerlendirildiği belirtiliyor.
Görüşmede CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da bulunduğu öğrenildi.
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşüyor
13.12.2018 - 12:40 | Son Güncelleme: 13.12.2018 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin İstanbul adaylığında öne çıkan isimlerden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşüyor.
Görüşme İmamoğlu’nun İstanbul’daki evinde gerçekleşiyor. Görüşmede İmamoğlu’nun İstanbul’a yönelik çalışmalarının değerlendirildiği belirtiliyor.
Etiketler : Kılıçdaroğlu,
593246 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/593246.aspx
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