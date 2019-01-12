Haneden mahalleye mahalleden ilçeye ilçeden büyükşehire adım adım istanbul için Binali Yıldırım kolları sıvadı.
Binali Yıldırım, İstanbul için çalışmalarına start verdi
12.01.2019 - 19:53 | Son Güncelleme: 12.01.2019 - 19:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, kurmaylarıyla yaptığı toplantıdan ilk görüntü geldi.
Haneden mahalleye mahalleden ilçeye ilçeden büyükşehire adım adım istanbul için Binali Yıldırım kolları sıvadı.
Etiketler : Binali Yıldırım,
597922 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/597922.aspx
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