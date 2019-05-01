Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD heyetini kabul etti
01.05.2019 - 16:58 | Son Güncelleme: 01.05.2019 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,TÜSİAD,
621479 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/621479.aspx
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