Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar ve özel sektörler olsun, hayata geçirilecek akıllı projelerin birbiriyle uyumlu olması şarttır. Aksi takdirde ülkemiz teknoloji çöplüğüne döner” dedi.

Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde katılımcılara hitap eden Erdoğan, çağının ötesine geçemeyen şehirlerin bir süre sonra cazibelerini yitirmeye mahkûm olduğunu belirterek “Şehirlerimizde bir yandan tarihi, kültürü, medeniyeti koruyacak diğer yandan yeni ihtiyaçlara uygun yatırımlara yöneleceğiz. Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olmaz. Kapı komşusunun hâlini bilmeyen insanlarla dolu bir şehir ruhunu kaybetmiş demektir. Bunun için bizim hem akıllı hem medeniyet sembolü şehirlere ihtiyacımız vardır. Bu ikisini birlikte başarmadan şehirlerimize hakkıyla hizmet etmiş olamayız” değerlendirmesinde bulundu.

HEDEF MARKA ŞEHİRLER

Akıllı şehir hizmetleriyle insanların hayat kalitelerinin ne kadar yükseltilir ve kolaylaştırılabilirse vatandaşların da bu işe sahiplenme düzeyini de o derece yüksek tutulabileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, marka şehirler hedeflerine giden yolun akıllı şehir çözümlerinden geçtiğini söyledi.

Erdoğan “İşte biliyorsunuz bir adım attık, dedi ki Çevre Şehircilik Bakanlığımız, ‘100 bin sosyal konut inşasına başlayacak.’ Müracaatlar şu an itibarıyla bitmiş bulunuyor. Hamdolsun genel toplam, 1 milyon 51 bin 66. Bu nereden geliyor? Demek ki halkımız, şu anda yönetimine güveniyor. Söylenen neydi? ‘Konut satışı olmuyor, konutlar satılmıyor.’ Eğer siz güven verirseniz benim halkım gelir senden konutu alır” diye konuştu. Eser üretmenin peşinde olduklarını vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu: Ön yargıları parçalamanın atomu parçalamaktan zor olduğu söylenir. Türkiye’nin Otomobili için bile kulp takma yarışı içine girenleri gördük. Peki yapılana karşı çıkanlar bunun yerine daha iyisini, daha faydalısını mı teklif ediyor? Hayır. Sadece ‘istemezük’ diyorlar. Ama biz, amacı eser ortaya koymak olan belediye başkanlarımızın yanında olmak boynumuzun borcudur diyoruz. Akıllı şehirler vicdanlı, becerikli ve çalışkan belediye başkanlarıyla kurulur. Eser üretmek yerine yapılan işlerin önüne engel çıkarmaya çalışanların gayretlerini boşa çıkarmak da aynı şekilde görevimizdir. Takdir her zamanki gibi en büyük hakem olan milletimizindir.